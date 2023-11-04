Туреччина готова виступити гарантом безпеки Гази, - Ердоган

Про це президент Реджеп Таїп Ердоган заявив журналістам у суботу, 4 листопада 2023 року, на борту свого літака, повертаючись з Х саміту Організації тюркських народів (Астана), передає турецька урядова інформагенція Anodolu.

За словами Ердогана, Нетаньягу "більше не є тим, з ким можна говорити".

"Ми його викреслили", - сказав Ердоган під час перельоту з Казахстану до Туреччини.

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Що стосується скарги на Ізраїль до МКС, то цим, як наголосив турецький президент займаються "профільні органи, особливо наше МЗС".

Ердоган також заявив, що Анкара "готова діяти як країна-гарант для Гази" після того як там закінчаться бойові дії.

Туреччина відкликає свого посла у Тель-Авіві для консультацій

Окрім того, 4 листопада, стало відомо про відкликання Анкарою посла в Ізраїлі.

"З огляду на гуманітарну трагедію, що розгортається в Газі, спричинену продовженням нападів Ізраїлю на цивільне населення, а також відмову Ізраїлю від припинення вогню та безперервного та безперешкодного надходження гуманітарної допомоги, було вирішено відкликати нашого посла в Тель-Авіві Шакіра ОзканааТорунлара до Анкари для консультацій", - йдеться в пресрелізі на офіційному сайті турецького МЗС.