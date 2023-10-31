ХАМАС і партія Ердогана мають спільне коріння, - військовий оглядач Шарп
Військовий оглядач Давид Шарп розповів, що президент Туреччини Ердоган завжди вороже ставився до Ізраїлю і завжди використовував загострення арабо-ізраїльського конфлікту у своїх пропагандистських цілях
Таку думку він висловив у етері телеканалу "Еспресо"
"Нині кожна арабська країна має свою власну політику і кожну з них слід розглядати окремо. З Іраном, Сирією все зрозуміло. Також до них відноситься Хезболла, яка є господарем у Лівані й союзником Ірану. Сьогодні вже і єменські хусити почали бойові дії проти Ізраїлю. Всі вони є ворогами Ізраїлю", - пояснив Шарп.
Експерт наголосив, що Ердоган завжди вороже ставився до Ізраїлю
"Президент Ердоган за своєю ідеологією - ісламіст. Його ісламістська партія своїм корінням йде в мусульманську братію, яка була заснована 1928 року в Єгипті. Відповідно, ХАМАС та партія, яку очолює Ердоган мають одне коріння. ХАМАС є своєрідним філіалом "Братів мусульман". Однак Ердоган - це про Туреччину. Відповідно, турецький варіант доволі поміркований. Ердоган послідовно дуже вороже налаштований проти Ізраїлю. Він завжди використовує будь-які загострення в арабо-ізраїльському конфлікті у своїх популістичних цілях", - додав він.
- 25 жовтня президент Туреччини і лідер Партії справедливості та розвитку (ПСР) Реджеп Ердоган заявив, що не вважає ХАМАС терористичною організацією.
- 27 жовтня Ердоган закликав турків наступного дня виходити на мітинг солідарності з Палестиною.
- 28 жовтня президент Туреччини Реджеп Ердоган розкритикував наземний наступ ЦАХАЛу на сектор Гази та заявив, що ХАМАС не є терористичною організацією. У відповідь Ізраїль наказав своїм дипломатам покинути тетиторію Туреччини
Реакція Ізраїлю
Міністр закордонних справ Елі Коен закликав до переоцінки дипломатичних відносин з Туреччиною, посилаючись на жорстку критику турецькими лідерами наземного наступу Ізраїлю на сектор Гази.
Про це повідомляє The Times of Israel.
Коен заявив, що він наказав ізраїльським дипломатам, які перебувають у Туреччині, повернутися до Ізраїлю.
Минулого тижня Ізраїль відкликав своїх дипломатів з країни, а також закликав ізраїльських громадян залишити країну через терористичні загрози.
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