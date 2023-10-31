ХАМАС і партія Ердогана мають спільне коріння, - військовий оглядач Шарп

Таку думку він висловив у етері телеканалу "Еспресо"

"Нині кожна арабська країна має свою власну політику і кожну з них слід розглядати окремо. З Іраном, Сирією все зрозуміло. Також до них відноситься Хезболла, яка є господарем у Лівані й союзником Ірану. Сьогодні вже і єменські хусити почали бойові дії проти Ізраїлю. Всі вони є ворогами Ізраїлю", - пояснив Шарп.

Експерт наголосив, що Ердоган завжди вороже ставився до Ізраїлю

"Президент Ердоган за своєю ідеологією - ісламіст. Його ісламістська партія своїм корінням йде в мусульманську братію, яка була заснована 1928 року в Єгипті. Відповідно, ХАМАС та партія, яку очолює Ердоган мають одне коріння. ХАМАС є своєрідним філіалом "Братів мусульман". Однак Ердоган - це про Туреччину. Відповідно, турецький варіант доволі поміркований. Ердоган послідовно дуже вороже налаштований проти Ізраїлю. Він завжди використовує будь-які загострення в арабо-ізраїльському конфлікті у своїх популістичних цілях", - додав він.