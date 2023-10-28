Ердоган закликав Ізраїль "негайно вийти зі стану божевілля"
Президент Туреччини Реджеп Ердоган закликав Ізраїль "негайно вийти зі стану божевілля" та припинити свої атаки по Газі
Про це він написав на своїй сторінці в Х (колишній Twitter).
За словами Ердогана, ізраїльські бомбардування Гази спрямовані проти жінок, дітей і невинних цивільних людей, поглиблюючи гуманітарну кризу.
"Ізраїль має негайно вийти зі стану божевілля та припинити свої атаки", - сказав президент Туреччини.
Він також нагадав, що запрошує "всіх братів на Великий палестинський мітинг" у стамбульському аеропорту імені Ататюрка. Там вони планують закликати Ізраїль припинити військові дії та оголосити, що "ми підтримуємо палестинський народ проти ізраїльського гноблення".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.3 Купівля 37.3Продаж 37.99
- EUR Купівля 39.45Продаж 40.49
- Актуальне
- Важливе