Ердоган закликав Ізраїль "негайно вийти зі стану божевілля"

Про це він написав на своїй сторінці в Х (колишній Twitter).

За словами Ердогана, ізраїльські бомбардування Гази спрямовані проти жінок, дітей і невинних цивільних людей, поглиблюючи гуманітарну кризу.

"Ізраїль має негайно вийти зі стану божевілля та припинити свої атаки", - сказав президент Туреччини.

Він також нагадав, що запрошує "всіх братів на Великий палестинський мітинг" у стамбульському аеропорту імені Ататюрка. Там вони планують закликати Ізраїль припинити військові дії та оголосити, що "ми підтримуємо палестинський народ проти ізраїльського гноблення".