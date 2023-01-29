Про це поінформував речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в етері телемарафону.

Андрій Демченко наголосив: рішення уже є чинним і стосується зокрема тих, хто не придатний до військової служби або мали інші підстави для виїзду.

"Треба розуміти, що це стосується чіткого переліку посадових осіб, зокрема керівної ланки, народних депутатів, суддів, прокурорів тощо, а також працівників, заброньованих за органами держвлади на період мобілізації. Особи, не придатні до військової служби, не можуть залишати Україну, якщо є в списках, наданих ДПСУ органами, означеними вище, окрім винятків, визначених для держслужбовців", - сказав він.

Прикметно, що заборона розповсюджується як на чоловіків, так і на жінок на держслужбі.

Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив, що РНБО прийняла рішення про заборону на виїзд посадовців за кордон з недержавних причин.

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