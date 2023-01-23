Про це він сказав у вечірньому зверненні за 23 січня.

За його словами, рішення стосується всіх посадових осіб центральної влади та різних інших рівнів місцевої влади

"Є принципове рішення РНБО щодо виїзду чиновників за кордон. Це стосується всіх посадових осіб центральної влади, різних інших рівнів місцевої влади. Це стосується правоохоронців, народних обранців, прокурорів і всіх тих, хто має працювати на державу та в державі. Хочуть відпочивати зараз – будуть відпочивати поза межами державної служби. За кордон їздити на відпочинок чи з якоюсь іншою недержавною метою посадовцям більше не вдасться", - сказав глава держави.

Президент України Володимир Зеленський анонсував "кадрові рішення" в органах центральної влади.

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