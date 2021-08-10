Держстат склав портрет середньостатистичного українця: вага, зріст, освіта
Державна служба статистики оприлюднила "Соціально-демографічні характеристики домогосподарств України у 2021 році"
Про це повідомляється у даних Держстату.
Як зазначається, середній зріст громадян у віці від 18 років становить 169 см, у т. ч. жінок-164 см, чоловіків - 175 см. Середня вага становить 75 кг, у т. ч. жінок - 71 кг, чоловіків - 80 кг. У порівнянні з минулим роком ці показники не змінилися
Знижену масу тіла мають 1,2% українців, нормальну масу тіла - 42,4%, надлишкову масу тіла - 39,9%, ожиріння - 16,0%, крайнє ожиріння - 0,5%.
Держстат також наводить інші соціально-демографічні характеристики домогосподарств, серед яких рівень освіти.
За даними обстеження, частка населення у віці 25 років і старше, що має рівень освіти не нижче першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (базова вища), становить 29,7%.
Середня тривалість навчання осіб у віці 25 років і старше становить 12,4 років.
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