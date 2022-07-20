Про це повідомляє "Настоящее время" з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

Видання стверджує, що правоохоронці розпочали досудове розслідування за двома статтями Кримінального кодексу: 111 (Державна зрада) та 329 (Втрата документів, що містять державну таємницю).

Розслідування веде Служба безпеки України, процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора. Повідомлення про підозру в рамках цього провадження наразі не вручели нікому.



Слідство у справі про знищення секретних матеріалів кримінальних справ розпочалося до того, як президент Володимир Зеленський усунув з посад голову СБУ Івана Баканова та генпрокурора Ірину Венедіктову, — наголошують джерела видання.

9 липня Офіс Генпрокурора підтвердив: ДБР знищило секретні матеріали кількох резонансних справ.

13 липня у ДБР заперечили знищення таємних документів й відкрили кримінальне провадження.

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