Про це Ромалійська написала у Facebook, виклавши скан відповіді ОГПУ.

Журналістка написала: "Ну ось, тепер вже офіційно. Офіс Генерального прокурора України підтвердив мені офіційно: ДБР знищило таємні та секретні матеріали кількох важливих кримінальних справ.

Зокрема: "Харківські угоди"; "вугільна справа" Медведчука; причетність колишнього голови СБУ Якименка до розстрілів на Майдані; доведення до зубожіння української армії (підозрювані — Янукович, Замана, Лебедев, Саламатін); справи, де фігурує Порошенко (виготовлення військових кораблів на "Кузні на Рибальському", призначення Семочка заступником СЗР, наказ про походження кораблями через Керченську протоку")".

"У пресслужбі ДБР сьогодні доволі грубо казали, що я брешу та маніпулюю. Але — ніт. - веде далі Ромалійська. - Тепер це офіційно підтверджує Офіс Генерального прокурора України, відповідаючи на мій запит".

У відповіді зокрема йдеться: "Повідомляємо, що згідно з інформацією Державного бюро розслідувань, яка є в розпорядженні Офісу Генерального прокурора, окремі матеріальні носії секретної інформації у запитуваних вами кримінальних провадженнях, процесуальне керівництво в яких здійснюється прокурорами, знищено Управлінням режимно-секретної роботи та захисту інформації Державного бюро розслідувань.

"Прокурорами у вказаних кримінальних провадженнях не надавалися погодження на знищення цих матеріалів", - написала мені з Офісу", - уточнила журналістка. -Додали, що тепер намагаються знищені секретні матеріали відновити. "На теперішній час прокурорами та слідчими здійснюються заходи, спрямовані на відновлення знищених матеріальних носіїв секретної інформації, шляхом встановлення та вимоги примірників, які зберігались в інших установах".

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