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Знищення таємних документів. У ДБР заперечують і відкрили кримінальне провадження

13 липня, 2022 середа
12:13
Новини ДБР

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження через поширення інформації, що працівники відомства знищили секретні матеріали кримінальних справ

Про це інформує пресслужба Бюро.

"Під час російської військової агресії проти України деякі діячі займаються розхитуванням ситуації в країні та розповсюджують неправдиву інформацію щодо роботи правоохоронної системи держави. Зокрема, намагаються дестабілізувати роботу Державного бюро розслідувань. Для цього в інформаційне поле вкидається неправдива інформація про нібито знищення Бюро матеріалів суспільно-резонансних кримінальних проваджень", - йдеться у повідомлень.

У повідомленні сказано, що це може містити ознаки кримінального правопорушення. У зв'язку з цим слідчі ДБР, за матеріалами Управління внутрішнього контролю, відкрили кримінальне провадження за ч. 2 343 ККУ (втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, судового експерта, працівника державної виконавчої служби, приватного виконавця).

У ДБР запевняють, що всі кримінальні провадження, у тому числі й резонансні щодо підписання "Харківських угод", розгону Майдану, "вугільна справа", розслідуються відповідно до раніше затверджених планів і будуть передані до суду у визначені терміни.

У відомстві наголосили, що на початку гарячої фази війни Росії проти України ДБР, як і інші правоохоронні органи, знищило лише ті окремі матеріальні носії секретної інформації, щодо яких були відповідні законодавчі вимоги, регламентовані "Порядком організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях".

Підкреслюється, що погодження прокурорів для знищення таких документів вимагається лише в умовах мирного часу, тоді як знищення секретної інформації в умовах воєнного стану цього не передбачає.

  • 9 липня Офіс Генпрокурора підтвердив: ДБР знищило секретні матеріали кількох резонансних справ.

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Україна
Кримінал
війна з Росією
ДБР
Офіс генпрокурора
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