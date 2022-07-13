Про це інформує пресслужба Бюро.

"Під час російської військової агресії проти України деякі діячі займаються розхитуванням ситуації в країні та розповсюджують неправдиву інформацію щодо роботи правоохоронної системи держави. Зокрема, намагаються дестабілізувати роботу Державного бюро розслідувань. Для цього в інформаційне поле вкидається неправдива інформація про нібито знищення Бюро матеріалів суспільно-резонансних кримінальних проваджень", - йдеться у повідомлень.

У повідомленні сказано, що це може містити ознаки кримінального правопорушення. У зв'язку з цим слідчі ДБР, за матеріалами Управління внутрішнього контролю, відкрили кримінальне провадження за ч. 2 343 ККУ (втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, судового експерта, працівника державної виконавчої служби, приватного виконавця).

У ДБР запевняють, що всі кримінальні провадження, у тому числі й резонансні щодо підписання "Харківських угод", розгону Майдану, "вугільна справа", розслідуються відповідно до раніше затверджених планів і будуть передані до суду у визначені терміни.

У відомстві наголосили, що на початку гарячої фази війни Росії проти України ДБР, як і інші правоохоронні органи, знищило лише ті окремі матеріальні носії секретної інформації, щодо яких були відповідні законодавчі вимоги, регламентовані "Порядком організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях".

Підкреслюється, що погодження прокурорів для знищення таких документів вимагається лише в умовах мирного часу, тоді як знищення секретної інформації в умовах воєнного стану цього не передбачає.

9 липня Офіс Генпрокурора підтвердив: ДБР знищило секретні матеріали кількох резонансних справ.

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