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Головна війна з Росією Держзрада та сприяння тероризму: СБУ повідомила про нову підозру Медведчуку

Держзрада та сприяння тероризму: СБУ повідомила про нову підозру Медведчуку

8 жовтня, 2021 п'ятниця
17:34
війна з Росією Віктор Медведчук

Служба безпеки України повідомила про підозру лідеру ОПЗЖ Віктору Медведчуку, йому інкримінують державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації

Про це заявив голова спецслужби Іван Баканов.

За версією слідства, йдеться про дії, спрямовані на підрив енергетичної незалежності України.

"Після того як Росія захопила частину Донбасу, Україна опинилася на межі енергетичної кризи. Тож було вирішено купувати вугілля на світовому ринку, зокрема, в ПАР. Тому за посередництва Медведчука відбулася змова з вищими посадовими особами України, які створили штучні перешкоди для постачання вугілля з ПАР", - йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, контракти були зірвані, що спровокувало хвилю "віялових" відключень електроенергії.

"За сприяння Медведчука з метою повернення України до орбіти впливу РФ було організовано незаконні схеми для постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на державні підприємства України", - заявили у спецслужбі.

"Українські політики та високопосадовці в розпал війни грали на стороні Росії, нехтували інтересами України та будували спільні з терористами "схеми". Їхні дії – це підрив енергетичної незалежності України", – заявив на брифінгу Баканов.

Голова СБУ та Генпрокурор оприлюднили аудіозаписи,  щодо "вугільної схеми" та зацікавленість у ній влади РФ.

Експертиза підтвердила, що одним із фігурантів записів є Медведчук, котрий, зокрема, спілкується щодо реалізації незаконних схем із представниками російської влади. Нардеп озвучує, що має гарантії від вищих посадовців України.

"За посередництва наближеної до Медведчука особи (бізнесмена С.Кузяри) на окупованій території було обрано 2 фактично не працюючі вугільні підприємства. Їхніми керівниками призначено представників "Л/ДНР", їм відкрито банківські рахунки та укладено з ними договори на постачання вугілля. Ці питання узгоджувалися, у тому числі з ватажками бойовиків. За час функціонування цієї схеми, за даними правоохоронців, проросійських терористів загалом було профінансовано на суму понад 200 млн грн", - заявили у СБУ.

"Слідство володіє серйозним масивом доказів, які підтверджують протиправну діяльність фігурантів. Ми знаємо про передачу готівки до "Л/ДНР"і перерахування коштів підприємствам з окупованих територій. Більше того, ми бачимо, що ті плани, які обговорюють фігуранти (зміна керівників підприємств, відкриття банківських відділень тощо), згодом були реалізовані", – підкреслив Баканов.

 

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СБУ
Віктор Медведчук
тероризм
держзрада
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