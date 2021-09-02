Суд залишив Медведчука під домашнім арештом

Про це повідомляє Еспресо.TV, посилаючись на трансляцію суду.

Печерський районний суд Києва продовжив домашній арешт народного депутата Віктора Медведчука ще на 60 діб (до 31 жовтня).

Його підозрюють у державній зраді і порушенні законів і звичаїв війни. Нардепу грозить від 12 років в'язниці до довічного. Серед висунутих йому звинувачень:

12 травня Медведчук прийшов для вручення йому підозри до Офісу генпрокурора.

Печерський райсуд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт.

9 липня Печерський районний суд Києва продовжив домашній арешт народному депутату, якого підозрюють у державній зраді, Віктору Медведчуку.

- замах на розкрадання природних ресурсів;- передача російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю;- антиукраїнська діяльність.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb