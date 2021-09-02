Десять українських вишів потрапили до рейтингу найкращих у світі

Про це передає пресслужба МОН.



"До рейтингу кращих університетів світу від журналу Times Higher Education потрапили 10 закладів вищої освіти України", - йдеться в повідомленні.

Українські університети розташувалися на таких позиціях:

Сумський державний університет – 501-600 місце;

Національний університет "Львівська політехніка" – 601-800 місце;

Харківський національний університет радіоелектроніки – 1001-1200 місце;

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара – 1201+ місце;

Львівський національний університет імені Івана Франка – 1201+ місце;

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" – 1201+ місце;

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" – 1201+ місце;

Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 1201+ місце;

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна – 1201+ місце;

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича – 1201+ місце.

Довідка: Рейтинг Times Higher Education World University Rankings 2022 включає в себе понад 1 600 університетів із 99 країн і територій. Рейтинг ґрунтується на 13 ретельно вивірених показниках ефективності, які вимірюють результати діяльності закладу в чотирьох сферах: викладання, дослідження, передача знань та міжнародні перспективи.

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