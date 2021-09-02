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Десять українських вишів потрапили до рейтингу найкращих у світі

2 вересня, 2021 четвер
20:36
Суспільство

До рейтингу найкращих університетів світу від журналу Times Higher Education потрапили 10 українських закладів вищої освіти

Про це передає пресслужба МОН.

"До рейтингу кращих університетів світу від журналу Times Higher Education потрапили 10 закладів вищої освіти України", - йдеться в повідомленні.

Українські університети розташувалися на таких позиціях:

  • Сумський державний університет – 501-600 місце;
  • Національний університет "Львівська політехніка" – 601-800 місце;
  • Харківський національний університет радіоелектроніки – 1001-1200 місце;
  • Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара – 1201+ місце;
  • Львівський національний університет імені Івана Франка – 1201+ місце;
  • Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" – 1201+ місце;
  • Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" – 1201+ місце;
  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 1201+ місце;
  • Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна – 1201+ місце;
  • Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича – 1201+ місце.

Довідка: Рейтинг Times Higher Education World University Rankings 2022 включає в себе понад 1 600 університетів із 99 країн і територій. Рейтинг ґрунтується на 13 ретельно вивірених показниках ефективності, які вимірюють результати діяльності закладу в чотирьох сферах: викладання, дослідження, передача знань та міжнародні перспективи.

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