Десятки білоруських мігрантів з камінням і гілками намагалися потрапити до Польщі
6 січня 18 людей спробували нелегально потрапити з Білорусі до Польщі, а в ніч на 7 січня 35 іноземців форсували білорусько-польський кордон
Про це повідомляє Прикордонна служба Польщі.
Прикордонники заявляють, що 6 січня громадянин Киргизстану переплив Буг в районі прикордонної застави Янув Підляський.
Крім того, у ніч на 7 грудня 35 людей намагалися силоміць перетнути кордон на ділянці, яку охороняє прикордонна застава в Черемсі.
За словами прикордонників, у бік польських патрулів мігранти кидали каміння й гілки дерев.
- Нагадаємо, раніше мігранти разом з білоруськими силовиками влаштували провокації на кордоні з Польщею.
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