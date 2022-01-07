Десятки білоруських мігрантів з камінням і гілками намагалися потрапити до Польщі

Про це повідомляє Прикордонна служба Польщі.



Прикордонники заявляють, що 6 січня громадянин Киргизстану переплив Буг в районі прикордонної застави Янув Підляський.



Крім того, у ніч на 7 грудня 35 людей намагалися силоміць перетнути кордон на ділянці, яку охороняє прикордонна застава в Черемсі.



За словами прикордонників, у бік польських патрулів мігранти кидали каміння й гілки дерев.

Нагадаємо, раніше мігранти разом з білоруськими силовиками влаштували провокації на кордоні з Польщею.

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