Мігранти разом з білоруськими силовиками влаштували провокації на кордоні з Польщею

Про це у Twitter повідомляє Прикордонна служба Польщі.



"Учора, 3 січня, кордон Польщі та Білорусі намагалися нелегально перетнути 20 осіб", - повідомили у службі.



Прикордонники також зазначили, що уранці 4 січня на кордоні були провокації з боку мігрантів та білоруських силовиків.



"Сьогодні вранці на ділянках Черемха та Дубичі Церковні групи іноземців (5 та 10 осіб) кидали каміння у польські патрулі, а білоруські служби осліплювали правоохоронців лазерами та ліхтарями", - йдеться у повідомленні.



Як повідомлялося раніше, голова Державної міграційної служби Наталія Науменко заявила, що через міграційну кризу Україна може втратити безвіз. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Крім того, 3 січня о 21:00 поляки затримали п'ятьох іноземців, які спробували пертнути кордон через річку Свіслоч.Серед них - громадяни Камеруна, Конго, Габону, Гани та Кот д'Івуару.