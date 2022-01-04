Мігранти разом з білоруськими силовиками влаштували провокації на кордоні з Польщею
3 та 4 січня, група мігрантів намагалася нелегально перетнути польсько-білоруський кордон, п'ятьох осіб затримали
Про це у Twitter повідомляє Прикордонна служба Польщі.
"Учора, 3 січня, кордон Польщі та Білорусі намагалися нелегально перетнути 20 осіб", - повідомили у службі.
Прикордонники також зазначили, що уранці 4 січня на кордоні були провокації з боку мігрантів та білоруських силовиків.
"Сьогодні вранці на ділянках Черемха та Дубичі Церковні групи іноземців (5 та 10 осіб) кидали каміння у польські патрулі, а білоруські служби осліплювали правоохоронців лазерами та ліхтарями", - йдеться у повідомленні.
Крім того, 3 січня о 21:00 поляки затримали п'ятьох іноземців, які спробували пертнути кордон через річку Свіслоч.
Серед них - громадяни Камеруна, Конго, Габону, Гани та Кот д'Івуару.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.19
Купівля 27.19Продаж 27.47
-
EUR
Купівля 30.59Продаж 31.03
- Актуальне
- Важливе