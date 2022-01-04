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Через міграційну кризу Україна може втратити безвіз, - голова ДМС Науменко

4 січня, 2022 вiвторок
11:33
Суспільство мігранти кордон

Голова Державної міграційної служби Наталія Науменко заявила, що потік мігрантів з Білорусі може прийти в Україну і створити ризик для безвізового режиму

Про це повідомляє РБК-Україна.

"Ми всі розуміємо, що мета цих мігрантів не Україна, а подальше переміщення в країни Європи. Існують певні ризики, пов'язані з цією ситуацією, зокрема це ризик втрати безвізу через наявність неконтрольованої міграції з України. Це ж якраз одна з умов призупинення безвізу", - сказала Науменко.

За її словами, Україна виконуватиме зобов'язання у рамках реадмісії (взаємні зобов'язання держав прийняти назад власних громадян, а також громадян третіх країн та осіб без громадянства, які незаконно прибули на територію однієї з договірних сторін, - ред.) та прийматиме мігрантів. Однак можуть виникнути проблеми із їх розміщенням, ідентифікацією та поверненням до країни походження.

Як зазначила Науменко, це "відмінний стрес-тест для перевірки спроможностей українських органів".

"​​​​​Якщо теоретично потік мігрантів з Білорусі піде в Україну, і не важливо скільки саме їх буде, то ми матимемо шалене навантаження на інфраструктуру в країні. В нас, наприклад, є лише три пункти тримання незаконних мігрантів, де приблизно 500-600 місць. Теоретично, ми можемо посилити спроможності до 1 тис. місць або розгорнути тимчасові табори. Але все це додаткові кошти, додаткове навантаження на інфраструктуру і на людей, яких і так обмаль", - зазначила Науменко.

Однак очільниця ДМС додала, що варто враховувати і той факт, що Україна приваблива для мігрантів і без міграційної кризи.
 

  • Нагадаємо, 8 листопада тисячі мігрантів прибули до кордону з Польщею у супроводі силовиків. Станом на 9 листопада на кордоні з Білоруссю польські спецслужби налічували близько 4 тис. мігрантів.
  • Вранці 10 листопада повідомлялося, що десятки мігрантів прорвалися через білорусько-польський кордон.
  • ЄС готує нові санкції проти Білорусі, зокрема міністра закордонних справ Володимира Макея та авіакомпанії "Белавіа", яка перевозить мігрантів.
  • Депутат найбільшої в Бундестазі Соціал-демократичної партії Німеччини Нільc Шмід запропонував залучити Україну до вирішення проблеми з мігрантами на білорусько-польському кордоні. Він сказав, що мігрантів можна відправляти в Україну, поки ЄС розглядатиме заявки на їхній притулок.
  • Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов відповів на ідею німецького депутата пропозицією однопартійцям Шміда запросити мігрантів у свої домівки.


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безвізовий режим з ЄС
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