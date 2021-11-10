"Мало місця у Бундестазі - нехай беруть собі додому": Данілов про ідею депутата з Німеччини відправляти мігрантів до України
Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов відповів на ідею німецького депутата Нільcа Шміда відправляти до України мігрантів із Білорусі пропозицією однопартійцям Шміда запросити цих людей у свої домівки
Це Данілов сказав на брифінгу за підсумками засідання РНБО 10 листопада, передає Еспресо.TV.
"Ми на РНБО розглядали цю заяву пана Нільса Шміда. У нас є пропозиція до соціал-демократів Німеччини взяти собі додому по два, по три, по п'ять (мігрантів - ред.), якщо мало місця у них в Бундестазі, у їхніх кабінетах, то нехай беруть собі додому”, - сказав Данілов.
Секретар РНБО також висловив здивування тим, що німецький депутат розповідає, що робити українцям.
"З якого переляку ми їх (мігрантів - ред.) маємо брати до себе, якщо німці повинні ними піклуватися", - додав Данілов.
- Нагадаємо, 8 листопада тисячі мігрантів прибули до кордону з Польщею у супроводі силовиків.
- Станом на 9 листопада на кордоні з Білоруссю польські спецслужби налічували близько 4 тис. мігрантів.
- Вранці 10 листопада повідомлялося, що десятки мігрантів прорвалися через білорусько-польський кордон.
- ЄС готує нові санкції проти Білорусі, зокрема міністра закордонних справ Володимира Макея та авіакомпанії "Белавіа", яка перевозить мігрантів.
- Депутат найбільшої в Бундестазі Соціал-демократичної партії Німеччини Нільc Шмід запропонував залучити Україну до вирішення проблеми з мігрантами на білорусько-польському кордоні. Він сказав, що мігрантів можна відправляти в Україну, поки ЄС розглядатиме заявки на їхній притулок.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.01
Купівля 26.01Продаж 26.25
-
EUR
Купівля 29.98Продаж 30.37
- Актуальне
- Важливе