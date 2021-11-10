"Мало місця у Бундестазі - нехай беруть собі додому": Данілов про ідею депутата з Німеччини відправляти мігрантів до України

Це Данілов сказав на брифінгу за підсумками засідання РНБО 10 листопада, передає Еспресо.TV.

"Ми на РНБО розглядали цю заяву пана Нільса Шміда. У нас є пропозиція до соціал-демократів Німеччини взяти собі додому по два, по три, по п'ять (мігрантів - ред.), якщо мало місця у них в Бундестазі, у їхніх кабінетах, то нехай беруть собі додому”, - сказав Данілов.

Секретар РНБО також висловив здивування тим, що німецький депутат розповідає, що робити українцям.

"З якого переляку ми їх (мігрантів - ред.) маємо брати до себе, якщо німці повинні ними піклуватися", - додав Данілов.