Мігранти на польсько-білоруському кордоні: ЄС може запровадити нові санкції проти білоруських чиновників і авіакомпанії "Белавіа"

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на заяви трьох європейських дипломатів.



На наступному тижні ЄС планує ввести новий пакет санкцій проти Білорусі, націлений на 30 фізичних і юридичних осіб, зокрема на міністра іноземних справ і авіакомпанії "Белавіа".



У середу 10 листопада 27 європейських послів зійшлися на тому, що зростання кількості мігрантів на кордонах є законною підставою для введення нових санкцій.



Серед чиновників, які підпадають під дію санкцій, буде міністр іноземних справ Білорусі Володимир Макей. Його міністерство звинувачують у видачі віз громадянам країн, що не входять до складу ЄС, зокрема сирійцям та іракцям.



Також готуються прямі санкції проти державної білоруської авіалінії "Белавіа" за масові перевезення громадян з Близького Сходу. Тепер авіакомпанія не зможе орендувати літаки ірландських, румунських і датських компаній. До цього ЄС заборонив літакам "Белавіа" доступ до європейського повітряного простору після того, як Мінськ змусив приземлитися рейс Ryanair, щоб заарештувати білоруського опозиційного журналіста.



ЄС і НАТО звинувачують режим Лукашенка у перевезенні мігрантів із Близького Сходу та перекиданні їх на кордони з Польщею і Балтійських країн. ЄС вважає, що Мінськ використовує мігрантів як інструмента для шантажу внаслідок попередніх санкцій за порушення прав людини.



Мінськ заперечує усі звинувачення на свою адресу. Видання зазначає, що наразі введення санкцій проти режиму Лукашенка не довело своєї ефективності.



Загалом цього місяця під дію санкцій потраплять близько 200 громадян Білорусі та десятки інституцій і компаній.

9 листопада ЄС частково скасував спрощений візовий режим для білоруських чиновників