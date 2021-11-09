ЄС частково скасував спрощений візовий режим для білоруських чиновників
У вівторок, 9 листопада, Рада ЄС припинила дію спрощених візових правил для білоруських чиновників
Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.
"У відповідь на гібридну атаку, запущену білоруським режимом, Рада частково скасувала дію угоди про спрощення візового режиму з ЄС", - йдеться у повідомленні.
"Ми рішуче засуджуємо та не визнаємо використання мігрантів білоруським режимом. Для Білорусі неприпустимо гратися з людськими життями з політичною метою. Сьогоднішнє рішення ще раз свідчить про те, що ми готові спільними зусиллями протидіяти цій гібридній атаці", - заявив голова комітету внутрішніх справ Ради Алеш Хойс.
Спрощені правила видачі не діятимуть для членів офіційних делегацій, депутатів, урядовців і суддів Конституційного та Верховного судів Білорусі.
Для звичайних білоруських громадян спрощений візовий режим буде діяти і далі.
Це продовження санцій ЄС щодо Білорусі, які почали вводити з жовтня 2020 року після жорсткого придушення мирних протестів після президентських виборів у серпні. Тоді ЄС не визнав результати виборів, оскільки вони не були ні чесними, ні вільними.
- Нагадаємо, 8 листопада тисячі мігрантів прибули до кордону з Польщею у супроводі силовиків.
- Станом на 9 листопада на польсько-білоруському кордоні перебувало близько чотирьох тисяч мігрантів.
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