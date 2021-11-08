"Спроба масового силового проникнення": в інтернеті з’явились відео, де мігранти у супроводі силовиків йдуть з Білорусі до Польщі

Про це повідомляє Польське Радіо.



Зранку в понеділок 8 листопада у мережі почали з'являтися відео з натовпами мігрантів із рюкзаками та спальниками, які наближаються до прикордонного переходу Брузгі-Кузніца.



Речник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин написав у Twitter, що це "найбільша спроба силового проникнення на територію Польщі".





Серед учасників переважають молоді чоловіки. Їх супроводжують озброєні силовики у військовій формі. Белсат повідомляє, що форма не схожа на форму прикордонників - це контрактники.Заступник голови МЗС Польщі Пьотр Вавжик в ефірі Польського радіо визнав , що Польща була готова до такого нападу Білорусі."Ми реагуємо відповідно до ситуації", - заявив він.Голова МВС Польщі Маріуш Камінський зазначив, що в країні збільшили кількість офіцерів прикордонної служби, поліцейських, солдатів."Лукашенко несе повну відповідальність за гібридну атаку на Польщу, Литву та Європейський Союз. Треба припинити контрабанду мігрантів, насильство та жорстоке поводження", - написала у Twitter лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська.