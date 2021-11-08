"Спроба масового силового проникнення": в інтернеті з’явились відео, де мігранти у супроводі силовиків йдуть з Білорусі до Польщі
У мережі з'явились відео, на якому видно, що в Білорусі натовп мігрантів рухається у бік Польщі
Про це повідомляє Польське Радіо.
Зранку в понеділок 8 листопада у мережі почали з'являтися відео з натовпами мігрантів із рюкзаками та спальниками, які наближаються до прикордонного переходу Брузгі-Кузніца.
Речник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин написав у Twitter, що це "найбільша спроба силового проникнення на територію Польщі".
Белсат повідомляє, що форма не схожа на форму прикордонників - це контрактники.
Заступник голови МЗС Польщі Пьотр Вавжик в ефірі Польського радіо визнав, що Польща була готова до такого нападу Білорусі.
"Ми реагуємо відповідно до ситуації", - заявив він.
Голова МВС Польщі Маріуш Камінський зазначив, що в країні збільшили кількість офіцерів прикордонної служби, поліцейських, солдатів.
"Лукашенко несе повну відповідальність за гібридну атаку на Польщу, Литву та Європейський Союз. Треба припинити контрабанду мігрантів, насильство та жорстоке поводження", - написала у Twitter лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська.
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