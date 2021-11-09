На польсько-білоруському кордоні перебувають близько чотирьох тисяч мігрантів, - польські спецслужби
Станом на 9 листопада на кордоні з Білоруссю польські спецслужби налічують близько чотирьох тисяч мігрантів
Про це в ефірі польського радіо повідомив міністр-координатор спецслужб Станіслав Жарін.
"Вчора ми підрахували, що в районі кордону з Польщею може бути близько чотирьох тис. мігрантів", - заявив він.
Всього в Білорусі може знаходитися до 12-15 тис. мігрантів, які хочуть проникнути в ЄС. Міністр очікує довготривалої ескалації ситуації на кордоні.
"Групи мігрантів, які вийшли на кордон у понеділок, контролюються білоруськими службами; це гібридна акція білоруського режиму проти Польщі та ЄС", - заявив президент Польщі Анджей Дуда після конференції в Бюро національної безпеки у вівторок 9 листопада.
- Нагадаємо, у понеділок 8 листопада тисячі мігрантів прибули до кордону з Польщею у супроводі силовиків.
- Вночі з 8 листопада по 9 листопада близько 500 мігрантів перекинули до кордону Литви.
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