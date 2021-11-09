Сотні мігрантів перекинули до білорусько-литовського кордону
Вночі з 8 листопада по 9 листопада близько 500 мігрантів перекинули до кордону Литви
Про це повідомляє Delfi.
Видання зазначає, що мігрантів перевезли військовими машинами від польського кордону до литовського. Всього їх було близько 500 - серед них діти та люди похилого віку.
Білоруські силовики розділили мігрантів на групи по 20-23 людей, а пізніше - по 5-7, і наказали йти в Литву. Вночі деякі з них намагалися пройти через кордон.
Мігранти розбили табір біля села Кадиш недалеко від кордону.
За ніч литовські прикордонники зупинили 82 спроби нелегального перетину кордону.
- У понеділок 8 листопада тисячі мігрантів прибули до кордону з Польщею у супроводі силовиків. Литва заявила, що за потреби готова ввести надзвичайний стан.
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