Сотні мігрантів перекинули до білорусько-литовського кордону

Про це повідомляє Delfi.



Видання зазначає, що мігрантів перевезли військовими машинами від польського кордону до литовського. Всього їх було близько 500 - серед них діти та люди похилого віку.



Білоруські силовики розділили мігрантів на групи по 20-23 людей, а пізніше - по 5-7, і наказали йти в Литву. Вночі деякі з них намагалися пройти через кордон.



Мігранти розбили табір біля села Кадиш недалеко від кордону.



За ніч литовські прикордонники зупинили 82 спроби нелегального перетину кордону.

У понеділок 8 листопада тисячі мігрантів прибули до кордону з Польщею у супроводі силовиків. Литва заявила, що за потреби готова ввести надзвичайний стан.