Дві групи мігрантів прорвалися з Білорусі до Польщі
Десятки мігрантів прорвалися через білорусько-польський кордон та опинилися на території Польщі
Про це повідомляє Radio Białystok.
Польські прикордонники зауважили, що до Польщі в околицях населених пунктів Кринок і Біловежа проникло щонайменше кілька десятків іноземців.
Деяких з них повернули на сторону Білорусі, інших розшукують.
Як зазначається, у районі табору мігрантів поблизу прикордонного переходу, де знаходяться кілька сотень біженців, ситуація спокійна.
"За даними польських служб, сьогодні мігранти отримували харчування від білорусів. У іноземців є намети, спальні мішки, а ввечері вони розпалюють багаття, щоб зігрітися. За ними постійно стежать білоруські служби", - йдеться в повідомленні.
Прикордонна охорона Польщі повідомляє, з 8 листопада в безпосередній близькості від польського кордону знаходяться від 2 тис.до 4 тис. осіб, які прагнуть потрапити на територію ЄС.
- Нагадаємо, 8 листопада, тисячі мігрантів прибули до кордону з Польщею у супроводі силовиків.
- Станом на 9 листопада на кордоні з Білоруссю польські спецслужби налічували близько 4 тис. мігрантів.
- Польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький під час виступу на надзвичайному засіданні сейму назвав кризу на кордоні з Білоруссю "зрежисованим дійством для поширення хаосу", а Лукашенка - "виконавцем сценарію з відбудови Російської імперії".
- У свою чергу, Європейський союз перевірить шляхи, якими до Білорусі направляють мігрантів для гібридної атаки на європейських кордонах, а також ситуацію у РФ.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.02
Купівля 26.02Продаж 26.25
-
EUR
Купівля 30.03Продаж 30.42
- Актуальне
- Важливе