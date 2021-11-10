Дві групи мігрантів прорвалися з Білорусі до Польщі

Про це повідомляє Radio Białystok.

Польські прикордонники зауважили, що до Польщі в околицях населених пунктів Кринок і Біловежа проникло щонайменше кілька десятків іноземців.

Деяких з них повернули на сторону Білорусі, інших розшукують.

Як зазначається, у районі табору мігрантів поблизу прикордонного переходу, де знаходяться кілька сотень біженців, ситуація спокійна.

"За даними польських служб, сьогодні мігранти отримували харчування від білорусів. У іноземців є намети, спальні мішки, а ввечері вони розпалюють багаття, щоб зігрітися. За ними постійно стежать білоруські служби", - йдеться в повідомленні.

Прикордонна охорона Польщі повідомляє, з 8 листопада в безпосередній близькості від польського кордону знаходяться від 2 тис.до 4 тис. осіб, які прагнуть потрапити на територію ЄС.



Нагадаємо, 8 листопада, тисячі мігрантів прибули до кордону з Польщею у супроводі силовиків.

Станом на 9 листопада на кордоні з Білоруссю польські спецслужби налічували близько 4 тис. мігрантів.

Польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький під час виступу на надзвичайному засіданні сейму назвав кризу на кордоні з Білоруссю "зрежисованим дійством для поширення хаосу", а Лукашенка - "виконавцем сценарію з відбудови Російської імперії".

У свою чергу, Європейський союз перевірить шляхи, якими до Білорусі направляють мігрантів для гібридної атаки на європейських кордонах, а також ситуацію у РФ.

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