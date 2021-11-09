На кордоні з Білоруссю маємо справу зі зрежисованим дійством, мета якого - поширити хаос, - прем'єр-міністр Польщі
Польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький під час виступу на надзвичайному засіданні сейму назвав кризу на кордоні з Білоруссю "зрежисованим дійством для поширення хаосу"
Про це повідомляє tvp.info.
"На східному кордоні ми маємо справу не лише з насильством, а й зі зрежисованим дійством. Його мета полягає у тому, щоб посіяти хаос у Польщі і ЄС", - сказав Моравецький.
На думку польського прем'єра, Лукашенко - це "виконавець сценарію з відбудови Російської імперії". Частиною плану є поточна ситуація на кордоні. Діями білоруського диктатора керує російський президент Володимир Путін.
“З цього моменту я хочу повною силою, не розкриваючи деталей, сказати, що ми маємо справу з війною нового типу. Використовується відома з минулих десятиліть зброя, якою володіли "совєти", а тепер і росіяни. Це дезінформація”, - сказав Моравецький.
За його словами, на польсько-білоруському кордоні, перебувають не біженці, а мігранти, яких спеціально залучили для дестабілізації ситуації в Європі.
Водночас відповідальність за повернення людей до Білорусі прем'єр покладає на Лукашенка.
- Нагадаємо, 8 листопада, тисячі мігрантів прибули до кордону з Польщею у супроводі силовиків.
- Станом на 9 листопада на кордоні з Білоруссю польські спецслужби налічували близько 4 тис. мігрантів
- Білоруський політичний діяч, голова руху "За Свободу" Юрій Губаревич припустив, що масовим скупченням мігрантів на кордонах Білорусі з країнами Євросоюзу самопроголошений білоруський "президент" Олександр Лукашенко намагається схилити ЄС до діалогу
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