На кордоні з Білоруссю маємо справу зі зрежисованим дійством, мета якого - поширити хаос, - прем'єр-міністр Польщі

Про це повідомляє tvp.info.

"На східному кордоні ми маємо справу не лише з насильством, а й зі зрежисованим дійством. Його мета полягає у тому, щоб посіяти хаос у Польщі і ЄС", - сказав Моравецький.

На думку польського прем'єра, Лукашенко - це "виконавець сценарію з відбудови Російської імперії". Частиною плану є поточна ситуація на кордоні. Діями білоруського диктатора керує російський президент Володимир Путін.

“З цього моменту я хочу повною силою, не розкриваючи деталей, сказати, що ми маємо справу з війною нового типу. Використовується відома з минулих десятиліть зброя, якою володіли "совєти", а тепер і росіяни. Це дезінформація”, - сказав Моравецький.

За його словами, на польсько-білоруському кордоні, перебувають не біженці, а мігранти, яких спеціально залучили для дестабілізації ситуації в Європі.

Водночас відповідальність за повернення людей до Білорусі прем'єр покладає на Лукашенка.