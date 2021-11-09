Мігранти з Білорусі - спроба Лукашенка змусити Євросоюз не запроваджувати нові санкції, - білоруський політик Губаревич

Таку думку Губаревич висловив у програмі "Коментар з Анжелікою Сизоненко" на Еспресо.TV.



"Кінцева ціль усіх дій режиму в Білорусі - примус Європейського Союзу до діалогу із самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком на вигідних для нього умовах і позиціях. Як відомо, з минулого року, після президентських виборів, ЄС не визнає Лукашенка обраним президентом Білорусі. Відповідно, всі контакти заморожені. Тож це спроба розігріти ситуацію. Як бачите, ставки зростають, міграційна криза існує вже декілька місяців - з літа цього року. Але ось таке масове скупчення мігрантів на кордоні з Польщею - це вперше. Можливо, це почалося якраз напередодні ухвалення 5-го пакету санкцій, щоби переломити ситуацію на користь Лукашенка, щоби санкції не були прийняті, а Євросоюз погодився на діалог", - сказав Губаревич.



На думку голови руху "За Свободу", Кремль обізнаний у ситуації і ця "мовчазна згода" Росії дозволяє режиму Лукашенка збільшувати потік мігрантів. Губаревич також додав, що на даний момент їхня кількість сягає 10-15 тис. людей.



"Білорусь ніколи не була джерелом мігрантів, особливо з країн Близького Сходу і держав, у яких ішли бойові дії. Але як бачимо, зараз їх дуже багато з Іраку, де війни давно немає. І слова Олександра Лукашенка, а також керівника його зовнішньо-політичного відомства Володимира Макея (що введенням санкцій ЄС змушує Білорусь відмовитися від охорони кордонів, особливо в питаннях міграції та наркотрафіку), які були сказані навесні, зараз підтверджуються", - сказав Губаревич.

Нагадаємо, 8 листопада тисячі мігрантів прибули до кордону з Польщею у супроводі білоруських силовиків.

У ніч на 9 листопада близько 500 мігрантів перекинули до кордону з Литвою.