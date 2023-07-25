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Десятки загиблих, тисячі евакуйовані: В Алжирі тривають масштабні пожежі

25 липня, 2023 вiвторок
01:42
Світ лісові пожежі

У понеділок, 24 липня, у 16 провінціях Алжиру було зафіксовано спалахи 97 пожеж, які вразили ліси, посіви та сільськогосподарські угіддя

Міністерство внутрішніх справ країни повідомило про щонайменше 34 загиблих, тисячі евакуйовані через лісові пожежі, що спалахнули в Алжирі, повідомляє BBC.

За словами влади, близько 8000 пожежників працювали над тим, щоб приборкати вогонь. Міністерство оборони Алжиру повідомило , що десять солдатів загинули під час гасіння пожеж у Беджаї.

Наймасштабніші пожежі в гірському регіоні Кабілі на схід від Алжиру поширилися на житлові райони прибережних міст Беджайя та Джіджель, роздмухувані сильними вітрами. Влада заявила, що розпочала судове розслідування причин пожеж.

Останніми днями на півночі Алжиру спостерігається рекордна спека, температура досягає 48 градусів. Температура в кількох регіонах Північної Африки на 7 градусів вище, ніж зазвичай для цієї пори року. Метеорологічне управління Алжиру попередило, що температура на півночі країни, ймовірно, становитиме понад 48 градусів за Цельсієм до кінця місяця.

У понеділок національна електроенергетична та газова компанія Алжиру Sonelgaz заявила, що зафіксувала історичний пік споживання електроенергії. Провідне опозиційне видання Tout Sur l'Algerie (TSA), повідомило на початку цього місяця про безпрецедентне використання кондиціонерів, заявивши, що нинішні методи будівництва менш ефективні, ніж традиційна цегла, для підтримки прохолоди в домівках.

Метеорологічна агенція ООН, Всесвітня метеорологічна організація, попередила, що хвиля спеки в Європі може тривати до серпня, і що екстремальні температури, які охоплюють земну кулю, є новою нормою у світі, який потеплішає через зміни клімату.

За даними служби клімату та погоди ЄС Copernicus, три найспекотніші дні, які коли-небудь реєструвалися, були в липні. Середня світова температура досягла 16,89C у понеділок, 3 липня, і вперше перевищила 17C 4 липня, із середньою глобальною температурою 17,04C. Попередні дані показують, що цей показник був перевищений 5 липня, коли температура досягла 17,05C.

Всесвітня метеорологічна організація стверджує, що екстремальні погодні умови підкреслюють необхідність посилення кліматичних заходів. Зміна клімату збільшує ризик спекотної сухої погоди, яка може призвести до лісових пожеж. З початку індустріальної ери світ уже потеплішав приблизно на 1,1°C, і температури продовжуватимуть зростати, якщо уряди в усьому світі різко не скоротять викиди.

  • 15 липня стало відомо, що через лісові пожежі з острова Ла-Пальма в Іспанії місцева влада евакуювала щонайменше 500 людей.
  • На острові Родос у Греції через рекордну спеку по всій Європі вирують лісові пожежі. Близько 3,5 тисяч людей евакуювалися з будинків і готелів.
екологія
Африка
глобальне потепління
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