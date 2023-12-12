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Деталі меморандуму України з МВФ: без спецпільг і зниження пенсійного віку

12 грудня, 2023 вiвторок
12:48
Економіка МВФ

Українська влада у листі про наміри до керівництва МВФ (Меморандумі) зобов'язалася не вводити нові спецпенсії та пільги, а також не знижувати пенсійний вік

Про це йдеться у тексті Меморандуму з МВФ.

Згідно з документом, влада планує розробити концептуальну основу для реформи пенсійної системи та розглядає можливість запровадження другого рівня пенсійної схеми, "коли будуть створені умови".

Водночас будь-які запропоновані поправки до законодавства, які дозволять збільшити пенсійні витрати, мають супроводжуватись середньостроковим аналізом бюджетної та боргової стійкості, а також чітким визначенням необхідних ресурсів у поправках до бюджету Пенсійного фонду України.

Влада України обіцяє утриматися від:

  • запровадження нових спеціальних пенсій чи пільг;
  • необов'язкового збільшення допомоги;
  • змін, що призведуть до зниження встановленого законом пенсійного віку.

Оновлений Меморандум із МВФ підписали президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Андрій Пишний. Він містить добровільні зобов'язання влади країни здійснити певні кроки.

  • 11 грудня президент України Володимир Зеленський зустрівся з очільницею МВФ Крісталіною Георгієвою у Вашингтоні. Водночас Рада директорів Фонду затвердила перегляд програми розширеного кредитування, що дозволить перерахувати Україні третій транш в розмірі близько $900 млн.
МВФ
допомога Україні
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