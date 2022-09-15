English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Деякі підрозділи російської армії відступали з українських територій неорганізовано і явно в паніці, - британська розвідка

Деякі підрозділи російської армії відступали з українських територій неорганізовано і явно в паніці, - британська розвідка

15 вересня, 2022 четвер
10:56
війна з Росією прибрана російська техніка

Окремі підрозділи російської армії відступали з Харківщини неорганізовано та в паніці. Причиною тому може бути локальні невдачі в командуванні та керуванні

Про це повідомляє міноборони Великої Британії у твіттері.

Британська розвідка зазначає, що Україна продовжує встановлювати контроль над звільненими районами Харківщини.

Росіяни в той самий час відійшли від області на захід від річки Оскіл. Розвідники помітили, що спосіб відведення військ цього разу відрізнявся від попередніх: деякі підрозділи відступали організовано, окремі - тікали в паніці.

Під час відступу російська армія лишила по собі багато техніки, серед якої як мінімум один контрбатарейний радар ZOOPARK і принаймні одна артилерійська машина управління IV14.

"Таке залишення підкреслює неорганізований відступ деяких російських підрозділів і, ймовірно, локальні невдачі в командуванні та управлінні", - ідеться в повідомленні.

  • Станом на 14 вересня Росія втратила в Україні понад 53 тисячі своїх військових.
  • Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий зазначив, що російські війська покинули на Харківщині стільки техніки, що її вистачило б на озброєння середньої країни Європи.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
Росія
Велика Британiя
деокупація України
Читайте також:
Сергій Кислиця
14 вересня, 2022 середа
Кислиця: Ця сесія Генасамблеї ООН має покласти край безкарності Росії
папа Франциск
13 вересня, 2022 вiвторок
Папа Франциск приїхав до Казахстану. Патріарх Кирил, попри домовленість, проігнорував зустріч
Валерій Чалий
13 вересня, 2022 вiвторок
Війна в Україні може скінчитися не перемовинами, РФ просто оголосить закінчення "спецоперації", - дипломат Чалий
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.87
    Купівля 39.87
    Продаж 40.74
  • EUR
    Купівля 39.59
    Продаж 40.74
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
15 вересня
11:48
Робот, який ремонтує взуття
У Nike представили робота, який чистить і ремонтує старі кросівки за 45 хв
11:37
Іван Кулагін
В Україні ліквідували спецназівця ГРУ Росії, - офіцер ЗСУ Штефан
11:30
Литва прапор
У Литві зі шкільного списку вилучили підручник із запрошенням відвідати Росію й окупований Крим
11:19
Ексклюзив
Окупанти роблять внутрішні перекидання своїх сил та створюють додаткові рубежі оборони на території області, - депутат Запорізької облради Лишенко
11:16
Укрзалізниця
Повний вагон пасажирів: до деокупованої Балаклії вирушив перший потяг
11:01
Залізний купол
"Передачу "Залізного купола" я б підтримав": депутат кнесету про можливість постачання ізраїльської зброї в Україну
10:57
діти війна
Повномасштабне вторгнення РФ в Україну: кількість поранених дітей зросла до понад 750
10:37
Ексклюзив
Кривий Ріг
Після ракетних ударів по Кривому Рогу дві громади залишаються без води, загрози підтоплення немає, - голова РВА Ситниченко
10:28
Фінляндія
У Фінляндії арештували активи депортованих росіян на €189 млн
10:23
Донеччина
На Донеччині росіяни протягом доби вбили двох мирних мешканців і поранили ще 13
10:19
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют 15 вересня: євро суттєво здешевшав
09:58
Ексклюзив
На Луганщині вже не буде фактору несподіванки, ворог заривається і готується оборонятися, - Гайдай
09:56
Урсула фон дер Ляйєн
Очільниця Єврокомісії прибула до Києва
09:49
Дамба в Кривому Розі
Російський удар по дамбі в Кривому Розі: підтоплено 112 будинків, пошкоджено водоводи й електролінії
09:43
на фото: уламки
Внаслідок ворожих обстрілу у Вовчанську пошкоджено 5 будинків, а в Куп'янському районі на міні підірвався чоловік: ситуація на Харківщині
09:23
Інфографіка
покинута росіянами техніка і награбоване
За добу Росія втратила в Україні 200 військових, 4 літаки й 17 бойових бронемашин, - Генштаб ЗСУ
09:00
PR
Клініка "Dental Tech" проводить безкоштовну імплантацію зубів захисникам та захисницям з лав ЗСУ
08:59
Наслідки російського обстрілу Нікопольського району
Росіяни обстріляли Нікопольський район дроном і "градами": пошкоджено будинки, сонячні панелі, санаторій, підприємства
08:46
Техніка окупантів
Військові РФ мають проблеми з нестачею боєприпасів до РСЗВ та артилерії, - Генштаб ЗСУ
08:43
Дмитро Кулеба
Це теракт. Росіяни воюють проти критичної інфраструктури та мирного населення, - Кулеба про ракетний удар по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу
08:36
Ексклюзив
Каховська ГЕС
ЗСУ завдали ударів по навезеній окупантами техніці до Каховської ГЕС, - депутат облради Хлань
08:27
Російський ракетний удар по Запоріжжю - ілюстрація
Росіяни обстріляли Запоріжжя: пошкоджено підприємство
07:54
Пакистан повінь
У Пакистані за добу внаслідок повеней загинули 54 людини
07:47
окупанти
Окупанти намагаються укріпити першу лінію оборони у двох областях, - Генштаб ЗСУ
07:31
"Дніпро-1" - "Верес"
"Аполлон" - "Дніпро-1": де та коли дивитись матч Ліги конференцій
07:14
окупанти
Росіяни обстрілюють деокуповані міста й села Херсонщини: в ОВА закликають людей евакуюватися
07:12
Євген Пригожин
ISW: Засновник ПВК Вагнера стає обличчям російської війни проти України
07:01
Інфографіка
Динамо, Ліга чемпіонів
"Динамо" - "АЕК Ларнака": де та коли дивитись матч Ліги Європи
06:45
Оновлено
Ракетний обстріл
Росіяни вдарили ракетами по одному з районів Харкова
06:18
Вірменія
У радбезі Вірменії заявили про досягнення перемир'я з Азербайджаном
06:06
Матч Шахтар - Селтік, Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: результати всіх матчів середи
05:49
Литва прапор
Литва відправить Україні дві партії бронетранспортерів
05:32
окупанти
Окупанти продовжували атаки біля Бахмута та на захід від Донецька – ISW
04:55
російські танки
Більше десятка танків, 5 гаубиць та бомбардувальник: у ОК "Південь" розповіли про втрати ворога за добу
04:26
обстріл Буча
У Києві представили тизер до фільму-драми "Буча"
03:56
Кривий Ріг
Криворіжжя обстрілювали з аеробалістичних ракет типу "Кинджал" та "Іскандер", – ОК "Південь"
03:33
Мама американського солдата, який загинув в Україні, хоче перепоховати сина в США
02:57
Магдалена Андерссон
Прем'єрка Швеції йде у відставку - на виборах перемогли праві партії
02:28
Facebook Instagram соцмережі
В Азербайджані заблокували TikTok, аби "зберегти військові таємниці"
01:52
Зеленський
Володимир Зеленський потрапив у ДТП
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV