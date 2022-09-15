Деякі підрозділи російської армії відступали з українських територій неорганізовано і явно в паніці, - британська розвідка
Окремі підрозділи російської армії відступали з Харківщини неорганізовано та в паніці. Причиною тому може бути локальні невдачі в командуванні та керуванні
Про це повідомляє міноборони Великої Британії у твіттері.
Британська розвідка зазначає, що Україна продовжує встановлювати контроль над звільненими районами Харківщини.
Росіяни в той самий час відійшли від області на захід від річки Оскіл. Розвідники помітили, що спосіб відведення військ цього разу відрізнявся від попередніх: деякі підрозділи відступали організовано, окремі - тікали в паніці.
Під час відступу російська армія лишила по собі багато техніки, серед якої як мінімум один контрбатарейний радар ZOOPARK і принаймні одна артилерійська машина управління IV14.
"Таке залишення підкреслює неорганізований відступ деяких російських підрозділів і, ймовірно, локальні невдачі в командуванні та управлінні", - ідеться в повідомленні.
- Станом на 14 вересня Росія втратила в Україні понад 53 тисячі своїх військових.
- Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий зазначив, що російські війська покинули на Харківщині стільки техніки, що її вистачило б на озброєння середньої країни Європи.
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