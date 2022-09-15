Про це повідомляє міноборони Великої Британії у твіттері.

Британська розвідка зазначає, що Україна продовжує встановлювати контроль над звільненими районами Харківщини.

Росіяни в той самий час відійшли від області на захід від річки Оскіл. Розвідники помітили, що спосіб відведення військ цього разу відрізнявся від попередніх: деякі підрозділи відступали організовано, окремі - тікали в паніці.

Під час відступу російська армія лишила по собі багато техніки, серед якої як мінімум один контрбатарейний радар ZOOPARK і принаймні одна артилерійська машина управління IV14.

"Таке залишення підкреслює неорганізований відступ деяких російських підрозділів і, ймовірно, локальні невдачі в командуванні та управлінні", - ідеться в повідомленні.

Станом на 14 вересня Росія втратила в Україні понад 53 тисячі своїх військових.

Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий зазначив, що російські війська покинули на Харківщині стільки техніки, що її вистачило б на озброєння середньої країни Європи.