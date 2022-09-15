За добу Росія втратила в Україні 200 військових, 4 літаки й 17 бойових бронемашин, - Генштаб ЗСУ
З 24 лютого по 15 вересня росіяни втратили щонайменше 53 850 військових, 2193 танки, 908 безпілотників і 250 літаків
Про це повідомив Генштаб ЗСУ на фейсбуці.З початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ орієнтовно втратила:
- особового складу - 53 850 (+200) окупантів
- танків - 2193 (+13) од.
- бойових броньованих машин - 4682 (+17) од.
- артилерійських систем - 1295 (+5) од.
- реактивних систем залпового вогню - 311 (+0) од.
- засобів ППО - 167 (+0) од.
- літаків - 250 (+4) од.
- гелікоптерів - 215 (+0) од.
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 908 (+0) од.
- крилатих ракет - 233 (+0) од.
- кораблів/катерів - 15 (+0) од.
- автомобільної техніки й автоцистерн - 3522 (+21) од.
- спеціальної техніки - 120 (+0) од.
Найбільших втрат 14 вересня ворог зазнав на Криворізькому та Миколаївському напрямках.
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