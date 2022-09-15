Про це повідомив Генштаб ЗСУ на фейсбуці. З початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ орієнтовно втратила:

особового складу - 53 850 (+200) окупантів

танків - 2193 (+13) од.

бойових броньованих машин - 4682 (+17) од.

артилерійських систем - 1295 (+5) од.

реактивних систем залпового вогню - 311 (+0) од.

засобів ППО - 167 (+0) од.

літаків - 250 (+4) од.

гелікоптерів - 215 (+0) од.

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 908 (+0) од.

крилатих ракет - 233 (+0) од.

кораблів/катерів - 15 (+0) од.

автомобільної техніки й автоцистерн - 3522 (+21) од.

спеціальної техніки - 120 (+0) од.

Найбільших втрат 14 вересня ворог зазнав на Криворізькому та Миколаївському напрямках.