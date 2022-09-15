English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією За добу Росія втратила в Україні 200 військових, 4 літаки й 17 бойових бронемашин, - Генштаб ЗСУ
Інфографіка

За добу Росія втратила в Україні 200 військових, 4 літаки й 17 бойових бронемашин, - Генштаб ЗСУ

15 вересня, 2022 четвер
09:23
війна з Росією покинута росіянами техніка і награбоване

З 24 лютого по 15 вересня росіяни втратили щонайменше 53 850 військових, 2193 танки, 908 безпілотників і 250 літаків

Про це повідомив Генштаб ЗСУ на фейсбуці.З початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ орієнтовно втратила:

  • особового складу - 53 850 (+200) окупантів
  • танків - 2193 (+13) од.
  • бойових броньованих машин - 4682 (+17) од.
  • артилерійських систем - 1295 (+5) од.
  • реактивних систем залпового вогню - 311 (+0) од.
  • засобів ППО - 167 (+0) од.
  • літаків - 250 (+4) од.
  • гелікоптерів - 215 (+0) од.
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня - 908 (+0) од.
  • крилатих ракет - 233 (+0) од.
  • кораблів/катерів - 15 (+0) од.
  • автомобільної техніки й автоцистерн - 3522 (+21) од.
  • спеціальної техніки - 120 (+0) од.

Найбільших втрат 14 вересня ворог зазнав на Криворізькому та Миколаївському напрямках.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Миколаїв
Кривий Ріг
Миколаївщина
Дніпропетровщина
Військові новини
Вбиті росіяни
Читайте також:
Сергій Кислиця
14 вересня, 2022 середа
Кислиця: Ця сесія Генасамблеї ООН має покласти край безкарності Росії
Путін
14 вересня, 2022 середа
Путін вже готовий визнати та прийняти поразку РФ у війні з Україною, - ISW
Валерій Чалий
13 вересня, 2022 вiвторок
Війна в Україні може скінчитися не перемовинами, РФ просто оголосить закінчення "спецоперації", - дипломат Чалий
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.87
    Купівля 39.87
    Продаж 40.74
  • EUR
    Купівля 39.59
    Продаж 40.74
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
15 вересня
10:23
Донеччина
На Донеччині росіяни протягом доби вбили двох мирних мешканців і поранили ще 13
10:19
долар євро валюта обмін
Курс валют 15 вересня: євро суттєво здешевшав
09:58
Ексклюзив
На Луганщині вже не буде фактору несподіванки, ворог заривається і готується оборонятися, - Гайдай
09:56
Урсула фон дер Ляйєн
Очільниця Єврокомісії прибула до Києва
09:49
Дамба в Кривому Розі
Російський удар по дамбі в Кривому Розі: підтоплено 112 будинків, пошкоджено водоводи й електролінії
09:43
на фото: уламки
Внаслідок ворожих обстрілу у Вовчанську пошкоджено 5 будинків, а в Куп'янському районі на міні підірвався чоловік: ситуація на Харківщині
09:00
PR
Клініка "Dental Tech" проводить безкоштовну імплантацію зубів захисникам та захисницям з лав ЗСУ
08:59
Наслідки російського обстрілу Нікопольського району
Росіяни обстріляли Нікопольський район дроном і "градами": пошкоджено будинки, сонячні панелі, санаторій, підприємства
08:46
Техніка окупантів
Військові РФ мають проблеми з нестачею боєприпасів до РСЗВ та артилерії, - Генштаб ЗСУ
08:43
Дмитро Кулеба
Це теракт. Росіяни воюють проти критичної інфраструктури та мирного населення, - Кулеба про ракетний удар по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу
08:36
Ексклюзив
Каховська ГЕС
ЗСУ завдали ударів по навезеній окупантами техніці до Каховської ГЕС, - депутат облради Хлань
08:27
Російський ракетний удар по Запоріжжю - ілюстрація
Росіяни обстріляли Запоріжжя: пошкоджено підприємство
07:54
повінь
У Пакистані за добу внаслідок повеней загинули 54 людини
07:47
окупанти
Окупанти намагаються укріпити першу лінію оборони у двох областях, - Генштаб ЗСУ
07:31
"Дніпро-1" - "Верес"
"Аполлон" - "Дніпро-1": де та коли дивитись матч Ліги конференцій
07:14
окупанти
Росіяни обстрілюють деокуповані міста й села Херсонщини: в ОВА закликають людей евакуюватися
07:12
Євген Пригожин
ISW: Засновник ПВК Вагнера стає обличчям російської війни проти України
07:01
Інфографіка
Динамо, Ліга чемпіонів
"Динамо" - "АЕК Ларнака": де та коли дивитись матч Ліги Європи
06:45
Оновлено
Ракетний обстріл
Росіяни вдарили ракетами по одному з районів Харкова
06:18
Вірменія
У радбезі Вірменії заявили про досягнення перемир'я з Азербайджаном
06:06
Матч Шахтар - Селтік, Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: результати всіх матчів середи
05:49
Литва прапор
Литва відправить Україні дві партії бронетранспортерів
05:32
окупанти
Окупанти продовжували атаки біля Бахмута та на захід від Донецька – ISW
04:55
російські танки
Більше десятка танків, 5 гаубиць та бомбардувальник: у ОК "Південь" розповіли про втрати ворога за добу
04:26
обстріл Буча
У Києві представили тизер до фільму-драми "Буча"
03:56
Кривий Ріг
Криворіжжя обстрілювали з аеробалістичних ракет типу "Кинджал" та "Іскандер", – ОК "Південь"
03:33
Мама американського солдата, який загинув в Україні, хоче перепоховати сина в США
02:57
Магдалена Андерссон
Прем'єрка Швеції йде у відставку - на виборах перемогли праві партії
02:28
Facebook Instagram соцмережі
В Азербайджані заблокували TikTok, аби "зберегти військові таємниці"
01:52
Зеленський
Володимир Зеленський потрапив у ДТП
01:37
Сенат США
Законопроєкт про визнання Росії державою-спонсором тероризму внесли в сенат США
01:02
ППО збила ракету
У Кропивницькому прогриміли вибухи, повідомляють, що працювала ППО
00:48
Сейм Польщі
Сейм Польщі схвалив резолюцію з вимогою компенсацій від Німеччини за Другу світову війну. На черзі — відшкодування від Росії
00:47
санкції проти РФ
У ЄС продовжили дію індивідуальних санкцій проти росіян ще на пів року
00:34
Олексій Резніков
Жодний бункер не захистить воєнних злочинців, - Резніков попередив Путіна
00:22
Антоніу Гутерреш
Мирна угода про припинення війни в Україні ще далека – Антоніу Гутерреш
00:12
Папа Римський Франциск
Не звикаймо до війни, — Папа Франциск у Казахстані
2022, середа
14 вересня
23:59
"Манчестер Сіті"
Холанд на останніх хвилинах приніс для "Манчестер Сіті" перемогу в матчі проти "Борусії"
23:58
Коронавірус
Найкращий час, щоб покласти цьому край. Глава ВООЗ вважає, що пандемія коронавірусу швидко завершиться
23:45
Оновлено
Акція в Єревані
В Єревані масова акція протесту. Люди ламають ворота парламенту, вимагають імпічменту Пашиняна
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV