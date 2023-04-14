Деякі підрозділи спецназу РФ втратили в Україні 90-95% особового складу, - WP
За оцінками США, втрати російських спецпризначенців подекуди сягнули 90-95% осіб: на відновлення може знадобитися десятиліття
Про це мовиться в матеріалі The Washington Post із посиланням на оприлюднені секретні документи Пентагону.
Американські офіційні особи пояснюють свої оцінки тим, що російське командування надмірно покладається на спеціалізовані підрозділи, які використовуються у складі фронтових піхотних формувань.
Із посиланням на аерофотозйомку та інші розвідувальні дані журналісти ствердили, що 22-га і дві інші бригади російських спецпризначенців втратили від 90 до 95 відсотків особового складу.
"Проблеми Росії поглиблюються втратою досвіду в її елітних військах. Солдати спецзагонів потребують щонайменше чотирьох років спеціалізованої підготовки, йдеться в американських документах, і робиться висновок, що Москві може знадобитися ціле десятиліття, щоб відновити ці підрозділи", - зазначили автори WP.
Згідно зі статтею невідомо, скільки спецпризначенців було вбито або поранено в Україні, але є оцінка, базована на перехопленнях, що тільки один підрозділ - 346-й - "втратив майже всю бригаду, залишивши в строю лише 125 осіб з 900 розгорнутих".
"Аналітики американської розвідки відстежили кожен спецназівський підрозділ, який повернувся з України додому на південь Росії - за винятком одного: 25-го полку спецназу. Серйозні втрати особового складу і техніки "можуть пояснити, чому немає чітких розвідувальних даних про їхнє повернення до гарнізону", - додали в матеріалі.
- Нагадаємо, раніше в Генштабі повідомили, що російська армія та вагнерівці під Бахмутом, Донеччина, упродовж останніх двох тижнів втратили близько 4,5 тис. військових убитими й пораненими.
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