Деякі підрозділи спецназу РФ втратили в Україні 90-95% особового складу, - WP

Про це мовиться в матеріалі The Washington Post із посиланням на оприлюднені секретні документи Пентагону.

Американські офіційні особи пояснюють свої оцінки тим, що російське командування надмірно покладається на спеціалізовані підрозділи, які використовуються у складі фронтових піхотних формувань.

Із посиланням на аерофотозйомку та інші розвідувальні дані журналісти ствердили, що 22-га і дві інші бригади російських спецпризначенців втратили від 90 до 95 відсотків особового складу.

"Проблеми Росії поглиблюються втратою досвіду в її елітних військах. Солдати спецзагонів потребують щонайменше чотирьох років спеціалізованої підготовки, йдеться в американських документах, і робиться висновок, що Москві може знадобитися ціле десятиліття, щоб відновити ці підрозділи", - зазначили автори WP.

Згідно зі статтею невідомо, скільки спецпризначенців було вбито або поранено в Україні, але є оцінка, базована на перехопленнях, що тільки один підрозділ - 346-й - "втратив майже всю бригаду, залишивши в строю лише 125 осіб з 900 розгорнутих".

"Аналітики американської розвідки відстежили кожен спецназівський підрозділ, який повернувся з України додому на південь Росії - за винятком одного: 25-го полку спецназу. Серйозні втрати особового складу і техніки "можуть пояснити, чому немає чітких розвідувальних даних про їхнє повернення до гарнізону", - додали в матеріалі.