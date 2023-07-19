Діалоги про розбудову майбутнього України: на Рівненщині відбувся День Ідей

Мета заходу— сприяти обміну думками лідерів українського суспільства для вирішення поточних викликів та розбудови майбутнього нашої держави.

Перша панельна дискусія “Національна та громадянська ідентичність — складова національної стійкості” була присвячена трансформації української ідентичності та її ролі у формуванні стійкого суспільства. Особливу увагу учасники приділили питанням, пов’язаним з освітою та вихованням молоді.

Спікерами стали міністр освіти і науки України Оксен Лісовий, політолог, військовий капелан УГКЦ Андрій Зелінський, українська співачка та громадська діячка Олександра Кольцова. Модерували обговорення виконавча директорка Аспен Інституту Київ Юлія Тичківська та директор програмного розвитку Інституту Денис Полтавець.

Учасники та учасниці другої панельної дискусії обговорили феномен волонтерства та меценатства, який став особливо значущим під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Співдія громадян стала ключем до збереження держави та її розвитку, а відтак культура волонтерства та меценацтва має набувати більшого поширення.

Участь у обговоренні взяли начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль, ректор Національного університету “Острозька академія” Ігор Пасічник, автор та меценат “Проекту Радовель” Михайло Весельський, засновниця благодійного фонду “Повір у себе” Ірина Іванчик. Модерував дискусію Віктор Дяченко, ведучий проєктів Суспільного.

"Розвиток і підтримка ціннісно-орієнтованого лідерства заради розвитку суспільства — одна із значущих задач Аспен Інституту Київ. Важливо підтримувати обмін ідеями через діалог. Саме діалог, не дискусію чи дебати, адже головне тут не переконати, а разом шукати нові ідеї, сенси та смисли", - зазначає виконавча директорка Аспен Інституту Київ Юлія Тичківська

За словами співзасновника Імпакт Хабу Одеса Єгора Гребеннікова, організатори Днів Ідей прагнуть широкого поширення озвучених думок та інсайтів: "Ці одноденні заходи дають учасникам можливість надихнутися новими практиками та спільно знайти відповіді на важливі питання та виклики сьогодення. Крім того, ми прагнемо, щоб нові ідеї, озвучені під час панельних дискусій, активно поширювалися в суспільстві".

Запис дискусій Дня Ідей на Рівненщині доступний на YouTube.

Аспен Інститут Київ та Impact Hub Odessa з 2017 року спільно організовують Фестиваль Ідей — діалогову платформу для лідерів суспільства, мислителів та практиків, які прагнуть сприяти розвитку своїх спільнот та України в цілому. З міркувань безпеки цьогорічний Фестиваль проходить у оновленому форматі — Дні Ідей.

Еспресо — інформаційний партнер Дня Ідей.