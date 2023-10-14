Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Дикунська атака на Ізраїль допоможе прийти до тями багатьом конгресменам США щодо Росії, - Безсмертний
Ексклюзив

Дикунська атака на Ізраїль допоможе прийти до тями багатьом конгресменам США щодо Росії, - Безсмертний

14 жовтня, 2023 субота
20:00
Війна з Росією Роман Безсмертний

Надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Білорусь (2010-2011 рр.) дипломат Роман Безсмертний вважає, пакет допомоги США для України буде проголосований

Про це він сказав в програмі "Студія Захід з Антоном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

"Пакет допомоги Україні від США буде проголосований, і це буде спільний пакет для України, Тайваню та Ізраїлю. Це сильно вдарить по прихильниках трампізму. Вони попали зараз у ситуацію, коли не можуть перекрити допомогу Ізраїлю й Тайваню. Там є їхній інтерес, і у тому числі економічний", - пояснив Безсмертний.

За словами дипломата, Україна, Тайвань й Ізраїль мають спільного ворога.

"Дружба трампістів із Путіним стає для них перепоною. Це серйозно позначиться на внутрішньополітичному перебігу подій в США, у тому числі щодо виборів голови Палати представників. Дикунська атака на Ізраїль допоможе прийти до тями багатьом конгресменам США, які мріяли, що можна якось залагодити цю ситуацію. Дії ізраїльського уряду чітко свідчать, що заяви, які звучали з оточення Трампа є безглуздими. До подій, що відбулися в Ізраїлі мають відношення Росія, Іран і Китай", - наголосив Безсмертний.

  • 10 жовтня повідомлялось, що у Білому домі обговорюють можливість об'єднати в один пакет військову допомогу Україні та Ізраїлю - так буде легше і швидше провести обидва рішення.
  • Радник з національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати Америки мають достатньо ресурсів, щоб допомагати Україні та одночасно підтримувати Ізраїль
Новини
Світ
Китай
Роман Безсмертний
Ізраїль
Іран
США
допомога США Україні
Війна в Ізраїлі
Читайте також:
Олександр Усик та Даніель Дюбуа (праворуч)
13 жовтня, 2023 п'ятниця
WBA відреагувала на апеляцію Дюбуа щодо результату бою з Усиком
Данило Гетманцев
13 жовтня, 2023 п'ятниця
Гетманцев про можливе припинення західної допомоги Україні: "У нас погані й дуже погані сценарії"
Мелітополь
13 жовтня, 2023 п'ятниця
У Мелітополі Рух опору підірвав потяг, який щодня возив із Криму боєприпаси та пальне
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.35
    Купівля 37.35
    Продаж 38.09
  • EUR
    Купівля 39.61
    Продаж 40.68
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
14 жовтня
20:39
Олександр Усик
Усик про початок війни: Вирішив піти в тероборону, це обов'язок
20:38
Емблема ЦАГАЛу
"Будуть скоординовані удари з повітря, моря та землі": ЦАХАЛ завершує підготовку до наземної операції у Газі
20:10
сонячне затемнення
Сьогодні вперше за два роки відбувається рідкісне сонячне затемнення "кільце вогню"
19:48
Ексклюзив
лікарі зі США, навчання
Лікарі з Великої Британії та Польщі працюють у прифронтових лікарнях і навчають українських медиків, - Ірина Рибінкіна
19:35
Український ракетний комплекс "Вільха-М"
Найгарячіше сьогодні було на Донеччині, - Генштаб
19:31
Ексклюзив
Ентоні Блінкен
"Це поки що дипломатична поразка": експерт Краєв про візит Блінкена до Саудівської Аравії
19:24
Транспортний літак С-130 Hercules ВПС Польщі
Операція "Неон": польські ВПС через Крит евакуювали 1504 людей з Ізраїлю
19:14
Жозеп Боррель
Боррель заявив, що за 30 років питання Ізраїлю та Палестини так і не вирішились. МЗС Китаю вважає, що причина у несправедливості щодо палестинців
19:10
Єгипет
Евакуації потребують 243 людини: Лубінець прибув в Каїр, щоб допомогти українцям вибратись з сектора Гази
19:04
Ексклюзив
ЗСУ
"Вогневі позиції ЗСУ готувалися з 2014 року, окупанти вже 9 років не можуть прорвати оборону": військексперт Снєгирьов про ситуацію навколо Авдіївки
18:52
наслідки російського обстрілу, місто Берислав (Херсонщина)
Армія РФ вдарила по Бериславу на Херсонщині: загинула жінка
18:51
Австралія
Австралійці не проголосували за визнання конституцією корінних народів Австралії
18:43
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
США прийняли концепцію Ізраїлю, що ядерний потенціал Ірану має бути знищений, - Піонтковський
18:41
OPINION
На Донецькому напрямку все дуже серйозно
18:39
Ексклюзив
Україна прапор
Українська держава мусить переглянути підхід до своїх громадян: канадський дипломат Ващук на форумі Via Carpatia
18:39
школа в окупації
На ТОТ Запорізької області росіяни почали роздавати повістки вчителям, - Нацспротив
18:28
Ізраель Палестина
Досягнуто домовленості про те, щоб дозволити американцям залишити Газу, - ЗМІ
18:10
Оновлено
художній музей Лувр
Лувр та Версаль зачиняються через побоювання нападів ісламістів
17:55
Михайло Мудрик (праворуч), Україна - Північна Македонія
Україна перемогла Північну Македонію у відборі Євро-2024
17:54
Саудівська Аравія
Саудівська Аравія відкладає плани щодо нормалізації відносин з Ізраїлем та вступає в контакт з Іраном, - Reuters
17:54
Україна - Північна Македонія 2:0: онлайн-трансляція відбіркового матчу Євро-2024
17:53
Ексклюзив
Ельміра Аблялімова
Принципи тотожності та інакшості українців та кримських татар у радянській системі, переосмислення кримськотатарської ідентичності: громадська діячка Аблялімова на форумі Via Carpatia
17:51
Оновлено
ХАМАС напав на Ізраїль
Посол в Ізраїлі не підтвердив наявність українців серед заручників ХАМАСу
17:40
Майкл Кейн
Зірка фільмів про Бетмена 90-річний Майкл Кейн сказав, що нарешті "пішов на пенсію"
17:38
Ексклюзив
Ельміра Аблялімова
"Українська культура має бути попереду політики та економіки": громадська діячка Аблялімова на форумі Via Carpatia
17:24
Ексклюзив
Ростислав Держипільський
Кожен українець має усвідомлювати, що має зробити все для швидшої перемоги: народний артист України Держипільський на форумі Via Carpatia
17:16
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 14 жовтня: скільки коштує долар і євро в обмінниках
16:36
Луїза Глік
На 81-му році життя померла американська поетеса і лауреатка Нобелівської премії Луїза Глік
16:25
літак
Латвія обмежила польоти на кордоні з Білоруссю
16:12
Гривня, 1000 гривень, гроші
Чоловіки в Україні отримують зарплатню на 18,6% більшу, ніж жінки
16:06
Оновлено
обстрілял Херсонщини
Росіяни обстріляли ринок у Херсоні з тимчасово окупованого лівобережжя
16:03
Ексклюзив
Via Carpatia
Фестиваль Via Carpatia покликаний об'єднати українців, - в.о. міністра культури та інформаційної політики Карандєєв
16:02
Огляд
Збірна України
Україна - Північна Македонія, пенсія Ломаченка та футбольні зашквари: огляд головних спортивних новин за тиждень
15:58
Ізраїль Палестина
Разом із біженцями до Європи можуть прибути терористи ХАМАС, - голова Європейської народної партії Вебер
15:41
фейк
РосЗМІ поширюють фейк, що в Україні скасовують поняття "інвалід", щоб залучити якомога більше людей на фронт
15:35
польща поліція
У Варшаві невідомий погрожував підірвати себе на пам'ятнику жертвам Смоленської трагедії 2010 року
15:23
Ексклюзив
сектор Газа
Експерт-міжнародник назвав причини, чому Єгипет не надав коридор для виходу цивільного населення з Гази
15:20
опалення
"Погода на нашому боці". Мер Харкова пояснив, коли включать опалення
14:59
Чорноморський флот РФ
Ризик втратити свої кораблі, ймовірно, змусить Росію не блокувати український експорт Чорним морем, - британська розвідка
14:56
Прагнуть вийти на річку Оскіл й оточити Куп'янськ: окупанти пішли в наступ на село Макіївка
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV