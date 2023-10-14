Дикунська атака на Ізраїль допоможе прийти до тями багатьом конгресменам США щодо Росії, - Безсмертний

Про це він сказав в програмі "Студія Захід з Антоном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

"Пакет допомоги Україні від США буде проголосований, і це буде спільний пакет для України, Тайваню та Ізраїлю. Це сильно вдарить по прихильниках трампізму. Вони попали зараз у ситуацію, коли не можуть перекрити допомогу Ізраїлю й Тайваню. Там є їхній інтерес, і у тому числі економічний", - пояснив Безсмертний.

За словами дипломата, Україна, Тайвань й Ізраїль мають спільного ворога.

"Дружба трампістів із Путіним стає для них перепоною. Це серйозно позначиться на внутрішньополітичному перебігу подій в США, у тому числі щодо виборів голови Палати представників. Дикунська атака на Ізраїль допоможе прийти до тями багатьом конгресменам США, які мріяли, що можна якось залагодити цю ситуацію. Дії ізраїльського уряду чітко свідчать, що заяви, які звучали з оточення Трампа є безглуздими. До подій, що відбулися в Ізраїлі мають відношення Росія, Іран і Китай", - наголосив Безсмертний.