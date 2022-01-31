Дім моди Dolce & Gabbana припинить використання натурального хутра цьогоріч
Італійський модний дім Dolce & Gabbana заявив, що у 2022 році використовуватиме альтернативні матеріали замість натурального хутра
Про це сказав голова групи з комунікацій та маркетингу в D&G Феделі Узаї, передає Vogue Business.
За його словами, система моди відіграє важливу роль у соціальній відповідальності, яку потрібно пропагувати та заохочувати.
"Ми будемо інтегрувати інноваційні матеріали в наші колекції та розвивати екологічно безпечні виробничі процеси, водночас зберігаючи робочі місця та ноу-хау ремісників… Більш стійке майбутнє не може передбачати використання хутра тварин", - додав Феделі Узаї.
Таке рішення Dolce & Gabbana схвалили міжнародні зоозахисні організації.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.28
Купівля 28.28Продаж 28.65
-
EUR
Купівля 31.54Продаж 32.05
- Актуальне
- Важливе