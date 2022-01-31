Дім моди Dolce & Gabbana припинить використання натурального хутра цьогоріч

Про це сказав голова групи з комунікацій та маркетингу в D&G Феделі Узаї, передає Vogue Business.



За його словами, система моди відіграє важливу роль у соціальній відповідальності, яку потрібно пропагувати та заохочувати.



"Ми будемо інтегрувати інноваційні матеріали в наші колекції та розвивати екологічно безпечні виробничі процеси, водночас зберігаючи робочі місця та ноу-хау ремісників… Більш стійке майбутнє не може передбачати використання хутра тварин", - додав Феделі Узаї.



Таке рішення Dolce & Gabbana схвалили міжнародні зоозахисні організації.



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