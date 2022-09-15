"Динамо" - "АЕК Ларнака": де та коли дивитись матч Ліги Європи
Сьогодні, 15 вересня, у 2-му турі групового етапу Ліги Європи київське "Динамо" зіграє проти кіпрського "АЕК Ларнака"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Після матчів 8 вересня таблицю групи B Ліги Європи очолили "Ренн" і "Фенербахче". У команд по 3 бали. "Динамо" йде третім.
У 2-му турі "Динамо" зіграє проти "АЕК Ларнака". Матч пройде сьогодні, 15 вересня.
Ліга Європи
Груповий етап. 2-й тур
15 вересня
"Динамо" (Україна) - "АЕК Ларнака" (Кіпр)
Краків, стадіон "Краковії" імені Юзефа Пілсудського
Початок о 22:00
Пряма трансляція на Megogo
- 8 вересня у Лізі Європи київське "Динамо" у компенсований час поступилось турецькому "Фенербахче".
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