Про це повідомляє Еспресо.TV.

Після матчів 8 вересня таблицю групи B Ліги Європи очолили "Ренн" і "Фенербахче". У команд по 3 бали. "Динамо" йде третім.

У 2-му турі "Динамо" зіграє проти "АЕК Ларнака". Матч пройде сьогодні, 15 вересня.

Ліга Європи

Груповий етап. 2-й тур

15 вересня

"Динамо" (Україна) - "АЕК Ларнака" (Кіпр)

Краків, стадіон "Краковії" імені Юзефа Пілсудського

Початок о 22:00

Пряма трансляція на Megogo

8 вересня у Лізі Європи київське "Динамо" у компенсований час поступилось турецькому "Фенербахче".

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