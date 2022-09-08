Про це повідомляє Еспресо.TV

На 35-й хвилині "Фенербахче" відкрив рахунок. Дієго Россі зробив навіс із кутового, а Густаво Енріке замкнув подачу ударом головою.

"Динамо" зрівняло на 64-й. Відмінним ударом в один дотик з-за меж штрафного майданчика Циганков потрапляє в нижній правий кут воріт.

Та "Динамо" не змогло втримати нічиєї. На 92-ій хвилині, знову після навісу, на дальній штанзі захисники не вгледіли Батшуаї.

Груповий етап Ліги Європи

"Фенербахче" – "Динамо" 2:1.

Фенербахче: Баїндир (к) – Енріке, Салай, Перес – Аліоскі, Креспу, Аран, Кадиоглу – Кінг, Педру, Россі.

Динамо: Бущан – Дубінчак, Сирота, Бурда, Кенджора – Шапаренко, Сидорчук (к), Буяльский – Кабаєв, Гармаш, Циганков.

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