"Динамо" - "Аріс": букмекери дали обнадійливий прогноз на вирішальний матч киян у єврокубках

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Перша зустріч закінчилась перемогою грецького "Аріса" з рахунком 1:0. Проте букмекери вірять, що у другому матчі "Динамо" зможе відігратись. На виграш киян дають коефіцієнт 1,80. Нічию в основний час оцінюють у 3,60. Перемогу "Аріса" - 4,85.

У плей-офф кваліфікації ЛК "Динамо" в разі перемоги над "Арісом" зіграє проти переможця пари "Бешикташ" (Туреччина) - "Нефтчі" (Азербайджан).

Якщо "Динамо" програє, то єврокубковий сезон для киян буде завершений.

Ліга конференцій

3-й кваліфікаційний раунд. Матч-відповідь

16 серпня

"Динамо" (Україна) - "Аріс" (Греція)

Бухарест, "Супербет Арена"

Початок о 20:00

Трансляція - телеканали "2+2", "Динамо TV" і ютуб-канал "Динамо"

Як виступають у єврокубках "Шахтар", "Дніпро-1" та "Зоря"

Україну на груповому раунді Ліги чемпіонів 2023/24 представлятиме "Шахтар". "Дніпро-1" не зміг подолати кваліфікацію турніру та на другому відбірковому раунді поступився грецькому "Панатінаїкосу" - 1:3, 2:2.

Віцечемпіон України продовжить виступи у Лізі Європи, де змагається у третьому колі кваліфікації з чеською "Славією". У першому матчі "Дніпро-1" поступився команді з Праги з рахунком 3:0. Матч-відповідь відбудеться 17 серпня.

У разі перемоги він зіграє у плей-офф Ліги Європи із "Зорею", яка на цьому етапі розпочинає виступи у єврокубках.