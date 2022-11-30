"Динамо" - "Металіст": де та коли дивитись перенесений матч 8-го туру УПЛ
Сьогодні, 30 листопада, у перенесеному матчі 8-го туру УПЛ київське "Динамо" зіграє проти харківського "Металіста"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Букмекери впевнені у перемозі "Динамо". На виграш киян дають коефіцієнт 1,35. Нічия - 5,00. Перемогу "Металіста" оцінюють у 8,90.
До зимової перерви гравці "Динамо" встигли зіграти 14 матчів і займають 4 позицію у таблиці УПЛ. Кияни на 8 очок відстають від "Дніпра-1", який лідирує.
"Металіст" - десятий. Відрив від зони вильоту складає 6 очок.
Українська Прем'єр-ліга
8-й тур (перенесений матч)
30 листопада
"Динамо" - "Металіст"
Київ, стадіон "Динамо" ім. В. Лобановського
Початок о 14:00
Пряма трансляція на youtube-каналі "Динамо" та телеканалі "2+2"
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.7
Купівля 39.7Продаж 40.4
-
EUR
Купівля 40.23Продаж 41.3
- Актуальне
- Важливе