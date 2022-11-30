"Динамо" - "Металіст": де та коли дивитись перенесений матч 8-го туру УПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Букмекери впевнені у перемозі "Динамо". На виграш киян дають коефіцієнт 1,35. Нічия - 5,00. Перемогу "Металіста" оцінюють у 8,90.

До зимової перерви гравці "Динамо" встигли зіграти 14 матчів і займають 4 позицію у таблиці УПЛ. Кияни на 8 очок відстають від "Дніпра-1", який лідирує.

"Металіст" - десятий. Відрив від зони вильоту складає 6 очок.

Українська Прем'єр-ліга

8-й тур (перенесений матч)

30 листопада

"Динамо" - "Металіст"

Київ, стадіон "Динамо" ім. В. Лобановського

Початок о 14:00

Пряма трансляція на youtube-каналі "Динамо" та телеканалі "2+2"

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