"Динамо" оголосило про трансфер форварда "Колоса"

Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".



Антюх підписав з "Динамо" контракт на 4 роки. Фінансові умови, заробітна плата та сума трансферу не повідомляються.



У минулому сезону 23-річний Денис Антюх провів за "Колос" 27 матчів, забив 2 м’ячі, а також дебютував у єврокубках, зігравши у кваліфікації Ліги Європи.



Антюх є вихованцем охтирського "Нафтовика", у системі якого виступав з 2010-го по 2018-й рік. Орієнтована трансферна вартість правого нападника складає 600 тис. євро.



У літнє міжсезоння Денис Антюх прийшов на перегляд до "Динамо", і добре проявив себе під час першого підготовчого періоду, відзначившись забитими м’ячами у ворота "Базеля" та "Люцерна".

