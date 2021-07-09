"Динамо" оголосило про трансфер форварда "Колоса"
Вінгер ковалівського "Колоса" Денис Антюх став гравцем київського "Динамо"
Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".
Антюх підписав з "Динамо" контракт на 4 роки. Фінансові умови, заробітна плата та сума трансферу не повідомляються.
У минулому сезону 23-річний Денис Антюх провів за "Колос" 27 матчів, забив 2 м’ячі, а також дебютував у єврокубках, зігравши у кваліфікації Ліги Європи.
Антюх є вихованцем охтирського "Нафтовика", у системі якого виступав з 2010-го по 2018-й рік. Орієнтована трансферна вартість правого нападника складає 600 тис. євро.
У літнє міжсезоння Денис Антюх прийшов на перегляд до "Динамо", і добре проявив себе під час першого підготовчого періоду, відзначившись забитими м’ячами у ворота "Базеля" та "Люцерна".
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