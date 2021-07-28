Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Спорт "Динамо" оголосило про трансфер найкращого бомбардира УПЛ

"Динамо" оголосило про трансфер найкращого бомбардира УПЛ

28 липня, 2021 середа
18:41
Спорт Владислав Кулач

Український нападник Владислав Кулач став гравцем київського "Динамо"

Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

Його контракт розрахований на два роки з опцією продовження ще на один рік. 28-річний Кулач гратиме під 28-м номером.

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу вирішив залишити в команді Владислава Кулача, який перебуває у київському клубі на перегляді та брав участь в передсезонних зборах "Динамо". 

"Після повернення команди з навчально-тренувальних зборів, які проходили у Швейцарії та Австрії, клуб підписав ще одного новачка. Владислав Кулач провів яскравий минулий сезон за полтавську "Ворсклу" та добре проявив себе під час передсезонної підготовки разом із командою, справивши позитивне враження на тренерський штаб киян", - йдеться у заяві "Динамо".

У минулому сезоні форвард "Ворскли"забив 15 голів та став найкращим бомбардиром чемпіонату України.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

футбол
Динамо
трансфери
Ворскла
УПЛ
чемпіонат України
Владислав Кулач
Читайте також:
Руслан Хомчак
27 липня, 2021 вiвторок
Головнокомандувач ЗСУ Хомчак йде з посади
Цибулько Руденко
27 липня, 2021 вiвторок
Куди зник Зеленський? Володимир Цибулько у стрімі з Сергієм Руденком
Олена Костевич та Олег Омельчук
27 липня, 2021 вiвторок
"Прокляття прапороносців" подолано: Україна здобула третю медаль Олімпіади-2020
Київ
+31
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.8
    Купівля 26.8
    Продаж 27.04
  • EUR
    Купівля 31.57
    Продаж 31.94
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, середа
28 липня
21:16
Через зараження штамом "Дельта" в 2,6 рази зростає потреба в госпіталізації, - Кузін
21:15
Голос
У "Голосі" спростували заяву Юрчишина, що з'їзд партії буде закритий для преси
20:51
вакцина
У МОЗ пояснили, як щепитися тим, хто отримав першу дозу за кордоном
20:31
П'ятеро дітей отруїлися в одеській лікарні: у постачальника їжі виявили низку порушень
20:26
Роберт Левандовські
Президент "Баварії" розповів про майбутнє найкращого футболіста світу Левандовського
20:20
Пентагон
Україна та США планують укласти угоду щодо озброєння
19:53
В Україні зафіксували 17 заражень штамом "Дельта"
19:48
Джо Байден
Байден зустрівся з Тихановською
19:31
AstraZeneca
В Україну прибули понад 52 тис. доз вакцини AstraZeneca від Естонії
19:24
Прикордонники підтвердили, що кордон з Білоруссю закрито
19:03
Інфографіка
Михайло Романчук
Олімпіада-2020: За кого українцям вболівати 29 липня
18:58
Янукович
НАБУ і САП просять Вищий антикорупційний суд заарештувати Януковича і його сина
18:51
У Києві Opel протаранив Mercedes
У Києві Opel протаранив Mercedes: в напрямку Кільцевої дороги утворився затор
18:40
За день окупанти 6 разів порушили режим припинення вогню
18:21
Розтрата бюджетних коштів на майже 15 млн грн: СБУ викрила масштабну корупційну схему
18:09
потяг
Поїзд Інтерсіті+ "Київ-Запоріжжя" затримується на 3 години
18:07
Ліонель Мессі
Мессі визначився зі своїм майбутнім у "Барселоні"
17:56
Сергій Лавров
Лавров відмовляється від участі в засіданні, - Резніков про нормандський формат очільників МЗС
17:55
Вперше за всю історію: лікарі змогли зменшити пухлину мозку за допомогою магнітного шолома
17:50
Ryanair
Лоукостер Ryanair запускає в листопаді новий рейс "Київ-Мальта"
17:34
КПП "Малі Селменці - Вельке Слеменце"
1 серпня запрацює пішохідний КПП на українсько-словацькому кордоні
17:25
гривні
Реальна зарплата українців в червні зросла на 13%, - Держстат
17:21
монумент слави
"Варварське знищення": МЗС Росії відреагувало на знесення Монумента слави у Львові
17:21
Олексій Резніков
Резніков тимчасово замінить Кравчука на чолі української делегації в ТКГ
17:19
Pfizer вакцина
Pfizer спрогнозувала підвищення продажів вакцини від COVID-19 у цьому році до $33,5 млрд
17:16
біткойн
Топ 7 акторів, які інвестують в криптовалюти
17:11
Інфографіка
Дар’я Білодід
Олімпіада-2020: Який вигляд має медальний залік Ігор у Токіо
17:08
в'язні Кремля
Мінреінтеграції виплатило по 100 тис. грн допомоги 24 ексв'язням Кремля
17:05
Олексій Резніков
"Предмет окремої дискусії": Резніков про позбавлення громадянства за російський паспорт
16:56
Оновлено
Ігор Табанюк
В авіакатастрофі на Прикарпатті загинув відомий льотчик і троє іноземців
16:50
Збірна Франції
Збірна Франції з футболу ганебно покинула Олімпіаду-2020
16:50
Lotto Bayern
Не підозрювала про виграш: у Німеччині жінка тижнями носила в сумці лотерейний білет вартістю 33 млн євро
16:46
Ярослав Юрчишин
29 липня проєкт “Голос” має всі шанси закінчитись, - Юрчишин
16:32
Віктор Ляшко
Школи не в "зеленій" зоні карантину працюватимуть лише при 80% вакцинованого персоналу, - Ляшко
16:30
Еліна Світоліна
Дуже складно дихати, - Світоліна поскаржилась на погоду в Токіо
16:24
перетин українського кордону
Україна збиратиме біометричні дані іноземців для оформлення в'їзних віз
16:22
Кабмін
Україна вийшла з угоди із СНД щодо космосу
16:14
Анна Коваленко
Уряд погодив звільнення дружини Хомчака Коваленко з посади голови Чернігівської ОДА
16:08
AstraZeneca
Литва вирішила передати Україні понад 130 тис. доз вакцини AstraZeneca: більше, ніж планували
16:01
SkyUp
SkyUp анонсував рейси до Франції: в Париж та Ніццу
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV