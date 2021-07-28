"Динамо" оголосило про трансфер найкращого бомбардира УПЛ
Український нападник Владислав Кулач став гравцем київського "Динамо"
Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".
Його контракт розрахований на два роки з опцією продовження ще на один рік. 28-річний Кулач гратиме під 28-м номером.
Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу вирішив залишити в команді Владислава Кулача, який перебуває у київському клубі на перегляді та брав участь в передсезонних зборах "Динамо".
"Після повернення команди з навчально-тренувальних зборів, які проходили у Швейцарії та Австрії, клуб підписав ще одного новачка. Владислав Кулач провів яскравий минулий сезон за полтавську "Ворсклу" та добре проявив себе під час передсезонної підготовки разом із командою, справивши позитивне враження на тренерський штаб киян", - йдеться у заяві "Динамо".
У минулому сезоні форвард "Ворскли"забив 15 голів та став найкращим бомбардиром чемпіонату України.
- 28 липня "Динамо" вирішило підписати контракт із найкращим бомбардиром минулого сезону в УПЛ Владиславом Кулачем з "Ворскли".
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