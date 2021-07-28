"Динамо" підпише контракт з найкращим бомбардиром чемпіонату України

Про це повідомив журналіст телеканалу "Футбол 1" Ігор Бурбас у twitter.

За його інформацією, головний тренер "Динамо" Мірча Луческу вирішив залишити в команді Владислава Кулача, який перебуває у київському клубі на перегляді та брав участь в передсезонних зборах "Динамо".

У минулому сезоні 28-річний форвард "Ворскли"забив 15 голів та став найкращим бомбардиром чемпіонату України.

