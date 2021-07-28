"Динамо" підпише контракт з найкращим бомбардиром чемпіонату України
"Динамо" вирішило підписати контракт із найкращим бомбардиром минулого сезону в УПЛ Владиславом Кулачем з "Ворскли"
Про це повідомив журналіст телеканалу "Футбол 1" Ігор Бурбас у twitter.
За його інформацією, головний тренер "Динамо" Мірча Луческу вирішив залишити в команді Владислава Кулача, який перебуває у київському клубі на перегляді та брав участь в передсезонних зборах "Динамо".
У минулому сезоні 28-річний форвард "Ворскли"забив 15 голів та став найкращим бомбардиром чемпіонату України.
- Нагадаємо, 9 травня стало відомо, що найкращим бомбардиром чемпіонату України з футболу із 15 голами став форвард "Ворскли" Владислав Кулач.
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