"Динамо" перемогло "Дніпро-1" та відірвалося від "Шахтаря" в УПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Києві "Динамо" вивів вперед на 50-й хвилині Віктор Циганков, який змістився у центр за правого флангу, та точно пробив у дальню дев'ятку.

На 71-й хвилині перевагу киян зміцнив Денис Гармаш, який за 4 хвилини до цього вийшов на заміну.

"Динамо" перемогло "Дніпро-1" 2:0, набрало 32 очка та повернуло собі одноосібне лідерство. Кияни випереджають найближчого переслідувача - "Шахтар" - на 3 пункти.

"Дніпро-1" має 22 бали та йде четвертим.

Чемпіонат України

12-й тур

24 жовтня

"Динамо" - "Дніпро-1" 2:0

Голи: Циганков, 50, Гармаш, 71

"Рух" - "Минай" 2:2

Голи: Альваренга, 48, Климчук, 72 - Ахмедзаде, 12, Білоног, 67

23 жовтня

"Чорноморець" - "Львів" 1:1

Голи: Михайличенко, 71 - Ернест, 77

"Ворскла" - "Шахтар" 0:2

Голи: Тете, 65

Вилучення: Тіль, 29 ("Ворскла")

"Верес" - "Маріуполь" 2:0

Голи: Шестаков, 64, 80

22 жовтня

"Металіст 1925" - "Інгулець" 4:0

Голи: Батюшин, 44, Западня, 58, Марлісон, 66, Криськів, 83

"Десна" - "Олександрія" 1:1

Голи: Безбородько, 35, Третяков, 28