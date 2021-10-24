"Динамо" перемогло "Дніпро-1" та відірвалося від "Шахтаря" в УПЛ
У 12-му турі чемпіонату України "Динамо" перемогло на своєму полі "Дніпро-1" та повернуло собі одноосібне лідерство
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Києві "Динамо" вивів вперед на 50-й хвилині Віктор Циганков, який змістився у центр за правого флангу, та точно пробив у дальню дев'ятку.
На 71-й хвилині перевагу киян зміцнив Денис Гармаш, який за 4 хвилини до цього вийшов на заміну.
"Динамо" перемогло "Дніпро-1" 2:0, набрало 32 очка та повернуло собі одноосібне лідерство. Кияни випереджають найближчого переслідувача - "Шахтар" - на 3 пункти.
"Дніпро-1" має 22 бали та йде четвертим.
Чемпіонат України
12-й тур
24 жовтня
"Динамо" - "Дніпро-1" 2:0
Голи: Циганков, 50, Гармаш, 71
"Рух" - "Минай" 2:2
Голи: Альваренга, 48, Климчук, 72 - Ахмедзаде, 12, Білоног, 67
23 жовтня
"Чорноморець" - "Львів" 1:1
Голи: Михайличенко, 71 - Ернест, 77
"Ворскла" - "Шахтар" 0:2
Голи: Тете, 65
Вилучення: Тіль, 29 ("Ворскла")
"Верес" - "Маріуполь" 2:0
Голи: Шестаков, 64, 80
22 жовтня
"Металіст 1925" - "Інгулець" 4:0
Голи: Батюшин, 44, Западня, 58, Марлісон, 66, Криськів, 83
"Десна" - "Олександрія" 1:1
Голи: Безбородько, 35, Третяков, 28
- Нагадаємо, 23 жовтня "Шахтар" у Полтаві переграв "Ворсклу", яка з 29-ї хвилини грала у меншості.
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