"Шахтар" у більшості переміг "Ворсклу" та наздогнав "Динамо" в УПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Полтаві "Ворскла" залишилася у меншості на 29-й хвилині, коли за повторне попередження було вилучено Олів'є Тіля.

"Шахтар" скористався чисельною перевагою на 65-й хвилині - забив Тете. Розвинув перевагу команди Роберто Де Дзербі на 79-й хвилині Манор Соломон.

"Шахтар" переміг "Ворсклу" 2:0, набрав 29 очок та наздогнав в турнірній таблиці "Динамо", яке також має 29 пунктів та свій матч 12-го туру зіграє 24 жовтня проти "Дніпра-1".

"Ворскла" з 24 балами залишилася третьою.

Чемпіонат України

12-й тур

23 жовтня

"Ворскла" - "Шахтар" 0:2

Голи: Тете, 65

Вилучення: Тіль, 29

"Верес" - "Маріуполь" 2:0

Голи: Шестаков, 64, 80

22 жовтня

"Металіст 1925" - "Інгулець" 4:0

Голи: Батюшин, 44, Западня, 58, Марлісон, 66, Криськів, 83

"Десна" - "Олександрія" 1:1

Голи: Безбородько, 35, Третяков, 28