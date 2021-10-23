"Шахтар" у більшості переміг "Ворсклу" та наздогнав "Динамо" в УПЛ
У 12-му турі чемпіонату України з футболу "Шахтар" у Полтаві переграв "Ворсклу", яка з 29-ї хвилини грала у меншості
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Полтаві "Ворскла" залишилася у меншості на 29-й хвилині, коли за повторне попередження було вилучено Олів'є Тіля.
"Шахтар" скористався чисельною перевагою на 65-й хвилині - забив Тете. Розвинув перевагу команди Роберто Де Дзербі на 79-й хвилині Манор Соломон.
"Шахтар" переміг "Ворсклу" 2:0, набрав 29 очок та наздогнав в турнірній таблиці "Динамо", яке також має 29 пунктів та свій матч 12-го туру зіграє 24 жовтня проти "Дніпра-1".
"Ворскла" з 24 балами залишилася третьою.
Чемпіонат України
12-й тур
23 жовтня
"Ворскла" - "Шахтар" 0:2
Голи: Тете, 65
Вилучення: Тіль, 29
"Верес" - "Маріуполь" 2:0
Голи: Шестаков, 64, 80
22 жовтня
"Металіст 1925" - "Інгулець" 4:0
Голи: Батюшин, 44, Западня, 58, Марлісон, 66, Криськів, 83
"Десна" - "Олександрія" 1:1
Голи: Безбородько, 35, Третяков, 28
- Нагадаємо, у іншому суботньому матчі "Верес" переграв на своєму полі "Маріуполь".
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