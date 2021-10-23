УПЛ: "Верес" переміг "Маріуполь", результати інших матчів 12-го туру
У 12-му турі чемпіонату України з футболу "Верес" переграв на своєму полі "Маріуполь"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Луцьку, перемогу "Вересу" приніс дубль Михайла Шестакова у другому таймі.
Клуб з Рівного виграв 2:0, набрав 18 очок та займає восьме місце. "Маріуполь" з 4 пунктами - 16-й.
Чемпіонат України
12-й тур
23 жовтня
"Верес" - "Маріуполь" 2:0
Голи: Шестаков, 64, 80
22 жовтня
"Металіст 1925" - "Інгулець" 4:0
Голи: Батюшин, 44, Западня, 58, Марлісон, 66, Криськів, 83
"Десна" - "Олександрія" 1:1
Голи: Безбородько, 35, Третяков, 28
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