"Динамо" перемогло "Маріуполь" у чемпіонаті України
У 13-му турі чемпіонату України з футболу "Динамо" перемогло у гостях "Маріуполь"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Маріуполь" вийшов вперед вже на 4-й хвилині, коли пенальті реалізував Дмитро Мішньов. Динамівці відігралися за 2 хвилини зусиллями Сергія Сидорчука. У середині першого тайму Микола Шапаренко вивів киян вперед.
На 68-й хвилині Сидорчук оформив дубль. Владислав Клименко у компенсований час зробив відставання господарів у рахунку мінімальним, але врятуватися від поразки "Маріуполь" не зміг.
"Динамо" перемогло "Маріуполь" 3:2, набрало 35 очок та відірвалося від найближчого переслідувача - "Шахтаря" - на 6 пунктів. "Маріуполь" з 4 балами - на останній, 16-й позиції.
"Шахтар" свій матч 13-го туру зіграє сьогодні у Києві проти "Десни" о 17:00.
Чемпіонат України
13-й тур
30 жовтня
"Маріуполь" - "Динамо" 2:3
Голи: Мішньов, 4 (пен.), Клименко, 90+2 - Сидорчук, 6, 68, Шапаренко, 29,
- Нагадаємо, 27 жовтня у 1/8 фіналу Кубка України київське "Динамо" перемогло "Маріуполь".
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