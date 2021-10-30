"Динамо" перемогло "Маріуполь" у чемпіонаті України

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Маріуполь" вийшов вперед вже на 4-й хвилині, коли пенальті реалізував Дмитро Мішньов. Динамівці відігралися за 2 хвилини зусиллями Сергія Сидорчука. У середині першого тайму Микола Шапаренко вивів киян вперед.

На 68-й хвилині Сидорчук оформив дубль. Владислав Клименко у компенсований час зробив відставання господарів у рахунку мінімальним, але врятуватися від поразки "Маріуполь" не зміг.

"Динамо" перемогло "Маріуполь" 3:2, набрало 35 очок та відірвалося від найближчого переслідувача - "Шахтаря" - на 6 пунктів. "Маріуполь" з 4 балами - на останній, 16-й позиції.

"Шахтар" свій матч 13-го туру зіграє сьогодні у Києві проти "Десни" о 17:00.

Чемпіонат України

13-й тур

30 жовтня

"Маріуполь" - "Динамо" 2:3

Голи: Мішньов, 4 (пен.), Клименко, 90+2 - Сидорчук, 6, 68, Шапаренко, 29,