"Динамо" перемогло "Маріуполь" та вийшло в чвертьфінал Кубка України

Про це повідомляє Еспресо.TV.



"Динамо" взяло ініціативу з перших хвилин і вже до кінця першого тайму впевнено вело в рахунку. Беньямін Вербич та Артем Шабанов відзначились голами в ворота "Маріуполя".



"Маріуполь" зумів скоротити відставання лише наприкінці зустрічі. На 85-й хвилині Олег Очеретко вразив ворота Дениса Бойка.

"Динамо" перемогло "Маріуполь" 2:1 та вийшло до чвертьфіналу Кубка України з футболу.

Кубок України

1/8 фіналу

27 жовтня

"Маріуполь" - "Динамо" 1:2

Голи: Очеретко, 85 - Вербич, 16, Шабанов, 33