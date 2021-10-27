"Динамо" перемогло "Маріуполь" та вийшло в чвертьфінал Кубка України
У 1/8 фіналу Кубка України київське "Динамо" перемогло "Маріуполь"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Динамо" взяло ініціативу з перших хвилин і вже до кінця першого тайму впевнено вело в рахунку. Беньямін Вербич та Артем Шабанов відзначились голами в ворота "Маріуполя".
"Маріуполь" зумів скоротити відставання лише наприкінці зустрічі. На 85-й хвилині Олег Очеретко вразив ворота Дениса Бойка.
"Динамо" перемогло "Маріуполь" 2:1 та вийшло до чвертьфіналу Кубка України з футболу.
Кубок України
1/8 фіналу
27 жовтня
"Маріуполь" - "Динамо" 1:2
Голи: Очеретко, 85 - Вербич, 16, Шабанов, 33
- Нагадаємо, 26 жовтня у 1/8 фіналу Кубка України "Олександрія" перемогла "Металіст 1925".
- 27 жовтня полтавська "Ворскла" перемогла рівненський "Верес".
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