"Олександрія" забила 5 голів "Металісту 1925" і стала першим чвертьфіналістом Кубка України
В 1/8 фіналу Кубка України з футболу "Олександрія" перемогла "Металіст 1925"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Стартовий матч 1/8 фіналу Кубка України закінчився впевненою перемогою "Олександрії" з рахунком 5:2. За "Металіст 1925" забили Дмитро Криськів і Андрій Ременюк.
Голи "Олександрії", які вивели команду в чвертьфінал КУ, забили Еміль Мустафаєв, Ігор Кирюханцев, Юрій Копина та Денис Устименко.
На цій стадії боротьбу за трофей розпочнуть "Динамо", "Шахтар", "Зоря", "Ворскла" та "Колос". Вони свої матчі проведуть 27 і 28 жовтня.
Кубок України
1/8 фіналу
26 жовтня
"Металіст 1925" (Харків) - "Олександрія" (Олександрія) 2:5
Голи: Криськів, 63, Ременюк, 85 - Мустафаєв, 24, 29, Копина, 53, Кирюханцев, 70, Устименко, 90+1
- 21 вересня у першому матчі 1/16 фіналу Кубка України з футболу львівський "Рух" розгромив "Миколаїв".
- В іншому матчі харківський "Металіст" переміг чернігівську "Десну".
- 22 вересня в 1/16 фіналу Кубка України "Олександрія" переграла у гостях "Таврію" з другої ліги.
- Після цього "Дніпро-1" переміг "ВПК-Агро".
- 23 вересня у матчі 1/16 фіналу Кубка України з футболу харківський "Металіст 1925" обіграв "Епіцентр Дунаївці".
- В 1/16 фіналу Кубка України з футболу ПФК "Львів" переміг харківський "Гірник-Спорт".
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