"Олександрія" забила 5 голів "Металісту 1925" і стала першим чвертьфіналістом Кубка України

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Стартовий матч 1/8 фіналу Кубка України закінчився впевненою перемогою "Олександрії" з рахунком 5:2. За "Металіст 1925" забили Дмитро Криськів і Андрій Ременюк.



Голи "Олександрії", які вивели команду в чвертьфінал КУ, забили Еміль Мустафаєв, Ігор Кирюханцев, Юрій Копина та Денис Устименко.



На цій стадії боротьбу за трофей розпочнуть "Динамо", "Шахтар", "Зоря", "Ворскла" та "Колос". Вони свої матчі проведуть 27 і 28 жовтня.



Кубок України



1/8 фіналу



26 жовтня



"Металіст 1925" (Харків) - "Олександрія" (Олександрія) 2:5



Голи: Криськів, 63, Ременюк, 85 - Мустафаєв, 24, 29, Копина, 53, Кирюханцев, 70, Устименко, 90+1





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