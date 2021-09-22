"Олександрія" у меншості перемогла "Таврію" в Кубку України

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Мар'янівці на Херсонщині, "Таврія" пропустила вже на 2--й хвилині, коли "Олександрію" вивів вперед ексфутболіст "Динамо" Сергій Рибалка. На 24-й хвилині перевагу клубу прем'єр-ліги збільшив Олег Кожушко.

На 33-й хвилині "Таврія" опинилася у більшості після вилучення за повторне попередження Рибалки, який заробив пенальті. Одинадцятиметровий реалізував Андрій Барладим і повернув інтригу в матчі.

"Олександрія" остаточно зняла питання про переможця лише на 80-й хвилин, коли теж отримала право на пенальті, з якого забив Олександр Демченко.

"Олександрія" перемогла "Таврію" 3:1 та вийшла до 1/8 фіналу Кубка України.

Кубок України

1/16 фіналу

22 вересня

"Таврія" - "Олександрія" 1:3

Голи: Барладим, 34 (пен.) - Рибалка, 2, Кожушко, 24, Демченко, 80 (пен.)

Вилучення: Рибалка, 33

21 вересня у першому матчі 1/16 фіналу Кубка України з футболу львівський "Рух" розгромив "Миколаїв".

В іншому матчі харківський "Металіст" переміг чернігівську "Десну".

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