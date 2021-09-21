Відроджений "Металіст" переміг "Десну" у Кубку України
У матчі 1/16 фіналу Кубка України з футболу харківський "Металіст" переміг чернігівську "Десну"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився домашньою перемогою "Металіста". "Десна" першою вийшла вперед наприкінці першого тайму. Гол забив Вікентій Волошин.
"Металіст" зумів перевернути хід гри в середині другого тайму, коли на полі з'явився новачок Кадім Харріс. Англійський футболіст зрівняв рахунок на 73-й хвилині.
Переможний м'яч трапився на 88-й хвилині матчу. Автор голу - Олександр Мізюк.
1/8 фіналу Кубка України запланована на 27 жовтня.
Кубок України
1/16 фіналу
21 вересня
"Металіст" - "Десна" 2:1
Голи: Харріс, 73, Мізюк, 88 - Волошин, 44
- 21 вересня у першому матчі 1/16 фіналу Кубка України з футболу львівський "Рух" розгромив "Миколаїв".
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