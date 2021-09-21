Відроджений "Металіст" переміг "Десну" у Кубку України

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч закінчився домашньою перемогою "Металіста". "Десна" першою вийшла вперед наприкінці першого тайму. Гол забив Вікентій Волошин.



"Металіст" зумів перевернути хід гри в середині другого тайму, коли на полі з'явився новачок Кадім Харріс. Англійський футболіст зрівняв рахунок на 73-й хвилині.



Переможний м'яч трапився на 88-й хвилині матчу. Автор голу - Олександр Мізюк.



1/8 фіналу Кубка України запланована на 27 жовтня.



Кубок України



1/16 фіналу



21 вересня



"Металіст" - "Десна" 2:1



Голи: Харріс, 73, Мізюк, 88 - Волошин, 44

21 вересня у першому матчі 1/16 фіналу Кубка України з футболу львівський "Рух" розгромив "Миколаїв".

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