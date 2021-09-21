"Рух" розгромив "Миколаїв" у першому матчі 1/16 фіналу Кубка України з футболу

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч закінчився розгромною перемогою "Рух" на виїзді. "Миколаїв" пропустив від львів'ян три голи. Хет-трик оформив Данило Кондраков, він реалізував два пенальті.



В 1/16 фіналу в боротьбу вступили клуби УПЛ. За виключенням представників нашої держави в єврокубках, які стартують в турнірі вже з 1/8 фіналу. Мова йде про "Динамо", "Шахтар", "Зорю", "Ворсклу" та "Колос".



1/8 фіналу Кубка України запланована на 27 жовтня.



Кубок України



1/16 фіналу



21 вересня



"Миколаїв" - "Рух" 0:3



Голи: Кондраков, 37, 44 (пен.), 90+3 (пен.)

31 серпня - 1 вересня відбулися всі матчі третього попереднього раунду Кубка України з футболу