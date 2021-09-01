Кубок України: результати усіх матчів третього раунду

Про це повідомляє Еспресо.TV.



З 1/16 фіналу боротьбу за Кубок України розпочнуть 11 клубів УПЛ. Базова дата матчів – 22 вересня.



Кубок України



Третій попередній раунд



"Епіцентр" - "Нива" Тернопіль - 1:0



"Буковина" - "Прикарпаття" - 1:1 (пенальті - 2:4)



"Нікополь" - "Таврія" - 0:3



"Чернігів" - "Альянс" - 1:5



"Балкани" - "ВПК-Агро" - 1:3



"Металург" З - "Гірник-Спорт" - 2:3



"Карпати" Львів - "Волинь" - 2:3



ЛНЗ Черкаси - "Олімпік" Донецьк - 2:1



"Оболонь" - "Полісся" - 1:0



"Скорук" - "Металіст" 0:3



"Миколаїв" - "Вовчанськ" 4:1

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb