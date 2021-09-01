Кубок України: результати усіх матчів третього раунду
31 серпня - 1 вересня відбулися всі матчі третього попереднього раунду Кубка України з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
З 1/16 фіналу боротьбу за Кубок України розпочнуть 11 клубів УПЛ. Базова дата матчів – 22 вересня.
Кубок України
Третій попередній раунд
"Епіцентр" - "Нива" Тернопіль - 1:0
"Буковина" - "Прикарпаття" - 1:1 (пенальті - 2:4)
"Нікополь" - "Таврія" - 0:3
"Чернігів" - "Альянс" - 1:5
"Балкани" - "ВПК-Агро" - 1:3
"Металург" З - "Гірник-Спорт" - 2:3
"Карпати" Львів - "Волинь" - 2:3
ЛНЗ Черкаси - "Олімпік" Донецьк - 2:1
"Оболонь" - "Полісся" - 1:0
"Скорук" - "Металіст" 0:3
"Миколаїв" - "Вовчанськ" 4:1
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