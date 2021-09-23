"Львів" вибив "Гірник-Спорт" з Кубка України
В 1/16 фіналу Кубка України з футболу ПФК "Львів" переміг харківський "Гірник-Спорт"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч завершився з рахунком 2:0 на користь гостей зі "Львова". Голами відзначились Назарій Нич і Олексій Довгий.
1/8 фіналу Кубка України запланована на 27 жовтня.
Кубок України
1/16 фіналу
23 вересня
"Гірник-Спорт" - "Львів" 0:2
Голи: Нич, 27, Довгий, 45+6
- 21 вересня у першому матчі 1/16 фіналу Кубка України з футболу львівський "Рух" розгромив "Миколаїв".
- В іншому матчі харківський "Металіст" переміг чернігівську "Десну".
- 22 вересня в 1/16 фіналу Кубка України "Олександрія" переграла у гостях "Таврію" з другої ліги.
- Після цього "Дніпро-1" переміг "ВПК-Агро".
- 23 вересня у матчі 1/16 фіналу Кубка України з футболу харківський "Металіст 1925" переміг "Епіцентр Дунаївці".
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