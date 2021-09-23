"Львів" вибив "Гірник-Спорт" з Кубка України

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч завершився з рахунком 2:0 на користь гостей зі "Львова". Голами відзначились Назарій Нич і Олексій Довгий.

1/8 фіналу Кубка України запланована на 27 жовтня.



Кубок України



1/16 фіналу

23 вересня

"Гірник-Спорт" - "Львів" 0:2



Голи: Нич, 27, Довгий, 45+6

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